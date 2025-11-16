Популярни
Магдалена Вълкова обяви края на индивидуалната си кариера

  • 16 ное 2025 | 02:20
Магдалена Вълкова обяви края на индивидуалната си кариера

Националката по художествена гимнастика Магдалена Вълкова написа емоционален пост в Instagram, с който отбелязва края на кариерата си като индивидуална състезателка. От тази година тя става част от националния ансамбъл на България.

"Сърдечна благодарност към г-жа Илиана Раева за вдъхновението, отношението и шанса. Искрени благодарности към всички треньори, които са били до мен - Стела Христова, Любомира Казанова, Рени Тошева, Виолета Господарска и Бранимира Маркова - за подкрепата, вярата и уроците. Благодарност и към настоящите ми треньори Весела Димитрова и Ясена Стойнева, с които предстои ново начало, нова енергия и още по-големи цели. Не на последно място - огромна благодарност към Ина Ананиева и клуб Илиана за подкрепата от първата ми стъпка в залата по художествена гимнастика до днес!

Пътят не винаги е лесен, но точно в трудностите се ражда силата. С вяра, отдаденост и обич към това, което правим – продължаваме да сбъдваме мечтите си!“, написа в публикацията си.

Нов етап, нови мечти! Приключи специален и много скъп за мен етап - кариерата ми като индивидуален състезател. Започвам нова страница, ново предизвикателство и нови мечти с ансамбъл жени", написа състезателката.

