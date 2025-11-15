Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Дузпа и нов автогол попариха България в Бурса - на живо след загубата с 2:0 от Турция
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кобрата се нареди до братя Кличко и Абрахам

Кобрата се нареди до братя Кличко и Абрахам

  • 15 ное 2025 | 20:31
  • 706
  • 0

От 4-хилядния германски град Циновиц към световния боксов връх са потеглили редици шампиони, сред които Артур Абрахам и братята Владимир и Виталий Кличко.

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай
Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Мястото пази снимките на най-великите в спорта. До тях блести и Кубрат Пулев. В момента Кобрата провежда подготовка именно там.

На 12 декември в Дубай българинът ще защитава регулярната световна титла на WBA (Световна боксова асоциация) тежка категория срещу руснака Мурат Гасиев, а bTV ще предава пряко сблъсъка.

Треньорът на Кобрата: Може би трябваше да сме по-внимателни със съперника
Треньорът на Кобрата: Може би трябваше да сме по-внимателни със съперника

"Харесва ми, но се радвам не за мен, а че българин може да бъде на това място тук и да бъде на стената на славата в една съвсем далечна държава от България и хората са го оценили.", коментира Пулев пред bTV.

Специално място в Меката на бокса има и за Ули Вегнер, който е изваял голяма част от шампионите си в Циновиц.

44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

WBA разреши на Кобрата да се боксира с Мурат Гасиев
WBA разреши на Кобрата да се боксира с Мурат Гасиев

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал 3 поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Той се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Паркър отрича да е употребявал кокаин: Беше изненада за мен

Паркър отрича да е употребявал кокаин: Беше изненада за мен

  • 15 ное 2025 | 15:25
  • 838
  • 1
Стоян Копривленски: Боли, яд ме е

Стоян Копривленски: Боли, яд ме е

  • 15 ное 2025 | 13:08
  • 8235
  • 12
Боян Йотов спечели бронз на Гран при турнира по джудо в Загреб

Боян Йотов спечели бронз на Гран при турнира по джудо в Загреб

  • 15 ное 2025 | 10:58
  • 670
  • 0
Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1

Нидерландец отстрани Стоян Копривленски от турнира на К-1

  • 15 ное 2025 | 10:22
  • 8119
  • 2
Стоян Копривленски започна с категорична победа в Токио

Стоян Копривленски започна с категорична победа в Токио

  • 15 ное 2025 | 08:36
  • 10099
  • 4
Стоян Копривленски записа една победа и една загуба в Япония

Стоян Копривленски записа една победа и една загуба в Япония

  • 15 ное 2025 | 08:16
  • 18355
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 59143
  • 275
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 17617
  • 5
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 1057
  • 0
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 13844
  • 8
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 21009
  • 13
Световните квалификации: Завършиха ранните срещи

Световните квалификации: Завършиха ранните срещи

  • 15 ное 2025 | 21:02
  • 13427
  • 2