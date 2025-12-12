Лазар Тодев влиза в битка срещу ветеран на UFC

Българският ММА боец Лазар Тодев ще се изправи срещу бившия боец на UFC Джош Парисиан. Битката им ще бъде част от събитието Oktagon 83. Бойната гала ще се проведе на 31-и март 2026-а.

Тодев има 12 победи и 7 поражения в професионалния ММА. Боецът от Хасково допусна една загуба през 2025-а в оспорван пет-рундов двубой срещу ирландеца Уил Флюри, в който бе заложен пояса при най-тежките. След това българинът се завърна с успех над Франсиско Фильо.

Парисиан има 16 успеха и 8 загуби в професионалния ММА. Той е с 10 сантиметра по-висок от Тодев и е ветеран на веригата UFC.