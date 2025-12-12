Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Боксов клуб Левски са държавни отборни шампиони при мъжете

Боксов клуб Левски са държавни отборни шампиони при мъжете

  • 12 дек 2025 | 19:16
  • 405
  • 0
Боксов клуб Левски са държавни отборни шампиони при мъжете

БК Левски е носител на отборната титла на България за тази година. Столичани завършиха на първо място в крайното класиране след втория кръг на Държавното лично-отборно първенство, което се проведе в Стара Загора. Шампионатът завърши днес с финалите в отделните категории.

„Сините“ заеха първо място, след като през седмицата спечелиха 3 златни и 2 бронзови медала. Това им бе достатъчно, за да изпреварят БК Червен бряг, който се нарежда втори в крайното класиране. В Стара Загора тимът се отличи с 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови отличия. Третата позиция е за Бокс за всички, чийто представители спечелиха 1 златен и 2 сребърни медала.

След края на първенството бяха отличени боксьорите, които се откроиха през изминалите дни. За целта бяха осигурени специални купи, предоставени от домакините от БК Боруй. За най-техничен боксьор бе посочен световният вицешампион Рами Киуан (75 кг), а Семион Болдирев (85 кг) взе приза за най-перспективен състезател.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Очаквайте на живо: Кобрата ще защитава световна титла за първи път

Очаквайте на живо: Кобрата ще защитава световна титла за първи път

  • 12 дек 2025 | 19:12
  • 909
  • 1
Арман Царукян с нови два граплинг мача в Русия

Арман Царукян с нови два граплинг мача в Русия

  • 12 дек 2025 | 19:02
  • 335
  • 0
Марио и Теодора Кирилови гостуват в "Sportal Fight Club"

Марио и Теодора Кирилови гостуват в "Sportal Fight Club"

  • 12 дек 2025 | 17:01
  • 2722
  • 2
Андрю Такет с бърза победа в UFC BJJ 4, предизвика Майкъл Чандлър

Андрю Такет с бърза победа в UFC BJJ 4, предизвика Майкъл Чандлър

  • 12 дек 2025 | 16:35
  • 883
  • 0
Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

Бунтарка се завръща на тепиха с надежди за олимпийски медал в Лос Анджелис

  • 12 дек 2025 | 15:49
  • 1539
  • 0
Кубрат Пулев иска по-строги допинг правила в бокса

Кубрат Пулев иска по-строги допинг правила в бокса

  • 12 дек 2025 | 13:57
  • 984
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

  • 12 дек 2025 | 19:22
  • 18595
  • 56
Разговорът между Слот и Салах даде резултат

Разговорът между Слот и Салах даде резултат

  • 12 дек 2025 | 20:01
  • 3184
  • 3
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 24669
  • 65
Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

Битката на годината: Кобрата залага световната си титла срещу опасния Гасиев

  • 12 дек 2025 | 08:05
  • 36746
  • 75
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 14263
  • 16
Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

Илиев: Варна е хубав град, има море, пясък, хубаво време и някои футболисти не искат да си ходят

  • 12 дек 2025 | 19:48
  • 1668
  • 1