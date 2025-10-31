WBA разреши на Кобрата да се боксира с Мурат Гасиев

Световната боксова асоциация (WBA) разреши на Кубрат Пулев да се боксира срещу Мурат Гасиев на 12-и декември в Дубай. В битката ще бъде заложена регулярната титла на организацията в тежка категория, въпреки че по право претендент за пояса на Кобрата е непобеденият британец Моузес Итаума.
Мениджърът на Итаума, Франк Уорън, се опита да окаже натиск върху WBA, за да не се проведе битката Пулев - Гасиев, но сега изглежда, че няма никакви пречки за това да се случи. Победителят в дуела обаче е задължен да се изправи срещу нокаутьора Итаума в следващата си среща.