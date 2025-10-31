Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. WBA разреши на Кобрата да се боксира с Мурат Гасиев

WBA разреши на Кобрата да се боксира с Мурат Гасиев

  • 31 окт 2025 | 12:29
  • 279
  • 1

Световната боксова асоциация (WBA) разреши на Кубрат Пулев да се боксира срещу Мурат Гасиев на 12-и декември в Дубай. В битката ще бъде заложена регулярната титла на организацията в тежка категория, въпреки че по право претендент за пояса на Кобрата е непобеденият британец Моузес Итаума.

Мениджърът на Итаума, Франк Уорън, се опита да окаже натиск върху WBA, за да не се проведе битката Пулев - Гасиев, но сега изглежда, че няма никакви пречки за това да се случи. Победителят в дуела обаче е задължен да се изправи срещу нокаутьора Итаума в следващата си среща.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

ЦСКА, Левски и Бургас са комплексни шампиони

ЦСКА, Левски и Бургас са комплексни шампиони

  • 31 окт 2025 | 08:27
  • 629
  • 0
Завръщането на Борислав Велев се отлага

Завръщането на Борислав Велев се отлага

  • 30 окт 2025 | 18:43
  • 1510
  • 1
Бивш шампион на UFC: Аспинал може би избра лесния изход срещу Ган

Бивш шампион на UFC: Аспинал може би избра лесния изход срещу Ган

  • 30 окт 2025 | 17:29
  • 1434
  • 0
Българин ще стъпи в ММА битка в САЩ

Българин ще стъпи в ММА битка в САЩ

  • 30 окт 2025 | 16:25
  • 2018
  • 0
Руси Хаджиев се завръща за битка в нов стил

Руси Хаджиев се завръща за битка в нов стил

  • 30 окт 2025 | 14:01
  • 369
  • 0
Теодор Христов ще научи следващия си съперник в GLORY след жребий

Теодор Христов ще научи следващия си съперник в GLORY след жребий

  • 30 окт 2025 | 13:44
  • 420
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 13273
  • 23
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 18332
  • 3
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 5058
  • 3
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 2565
  • 0
Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

Страхотни дербита в Евролигата тази вечер

  • 31 окт 2025 | 07:30
  • 4781
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 14326
  • 3