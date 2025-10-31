WBA разреши на Кобрата да се боксира с Мурат Гасиев

Световната боксова асоциация (WBA) разреши на Кубрат Пулев да се боксира срещу Мурат Гасиев на 12-и декември в Дубай. В битката ще бъде заложена регулярната титла на организацията в тежка категория, въпреки че по право претендент за пояса на Кобрата е непобеденият британец Моузес Итаума.

Мениджърът на Итаума, Франк Уорън, се опита да окаже натиск върху WBA, за да не се проведе битката Пулев - Гасиев, но сега изглежда, че няма никакви пречки за това да се случи. Победителят в дуела обаче е задължен да се изправи срещу нокаутьора Итаума в следващата си среща.

BREAKING: I have obtained the WBA ruling that will ultimately allow Kubrat Pulev’s optional defense of the “regular” heavyweight title vs. Murat Gassiev and put off the order for him to have to face mandatory challenger Moses Itauma next. #boxing pic.twitter.com/bd0V74x8P2 — Dan Rafael (@DanRafael1) October 31, 2025