Душан Керкез си намери нов отбор

Бившият треньор на ЦСКА и Ботев (Пловдив) Душан Керкез си намери нов отбор. Босненският специалист застава начело на гръцкия Атромитос, като договорът му е за година и половина.

Керкез започна сезона като наставник на "армейците", но заради слабия старт беше заменен от Христо Янев. Преди той води тима на Ботев (Пловдив), с който спечели Купата на България през сезон 2024/25.

"Искам да благодаря на Атромитос за възможността, която ми дава да работя за първи път в Гърция. Особено на президента, г-н. Йоргос Спанос, но и на техническия директор Джанис Ангелопулос, които показаха колко много искат да работим заедно. Те имат огромна любов към Атромитос, живеят по цял ден за Атромитос и искам да ги оправдая с работата и резултатите.

Очаквам с нетърпение да започна работа и да доведа Атромитос до мястото, където заслужава да бъде, въз основа на работата, която върши, и хората, които работят за него", бяха първите думи на Керкез като треньор на Атромитос.