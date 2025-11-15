Популярни
Христина Вучкова с 13 точки (5 блока и 4 аса), Протон с втора поредна загуба в Русия

  • 15 ное 2025 | 19:08
  • 214
  • 0

Капитанът на женският национален отбор на България Христина Вучкова и нейният Протон (Саратов) допуснаха втора поредна и общо 4-а загуба в Суперлигата на Русия. Вучкова и компания отстъпиха като гости на силния тим на Заречие (Одинцово) с 1:3 (27:29, 25:18, 18:25, 24:26) в среща от 8-ия кръг.

Така Протон остава на 5-о място във временното класиране 4 победи, 4 загуби и 12 точки. В следващия, междинен, 9-и кръг Вучкова и съотборничките й са домакини на Локомотив (Калининград). Дербито е в сряда (19 ноември) от 17,00 часа българско време.

Христина Вучкова изигра нов отличен мач и реализира 13 точки (5 блока!, 4 аса и 31% ефективност в атака - +10).

Виктория Демидова стана най-резултатна за Протон с 23 точки (2 блока и 51% ефективност в атака - +18), а Варвара Сергеева добави 14 точки, но и това не помогна за успеха.

За домакините от Заречие Олга Бирюкова завърши с 20 точки (3 блока, 2 аса, 41% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +12), докато Юлия Бровкина се отчете със 17 точки (3 блока, 3 аса и 52% ефективност в атака - +13) за победата.

