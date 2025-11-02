Популярни
Христина Вучкова с 14 точки (8 блока!), Протон с 4-а поредна победа в Русия

  • 2 ное 2025 | 19:09
  • 596
  • 0

Капитанът на женският национален отбор на България Христина Вучкова и нейният Протон (Саратов) записаха 4-а поредна победа в Суперлигата на Русия. Вучкова и компания се наложиха като гости над Енисей (Красноярск) с 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:19) в среща от 6-ия кръг.

По този начин Протон остава на 5-о място във временното класиране 4 победи, 2 загуби и 12 точки. В следващия 7-и кръг Вучкова и съотборничките й са домакини на Ленинградка (Санкт-Петербург). Мачът е в неделя (9 ноември) от 14,00 часа българско време.

Христина Вучкова изигра нов много силен мач и реализира 14 точки (8 блока! и 60% ефективност в атака - +11) за успеха.

Виктория Демидова стана най-полезна за Протон с 20 точки (2 блока и 43% ефективност в атака - +14), а Варвара Сергеева и Екатерина Геращенкова добавиха по 18 точки за победата.

За домакините от Енисей Елизавета Мазина също завърши с 20 точки (1 ас, 49% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +13), докато Валерия Борисова и Елизавета Салтикова се отчетоха с 16 и 15 точки.

