Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Пирин остава и без изпълнителен директор

Пирин остава и без изпълнителен директор

  • 12 ное 2025 | 09:33
  • 691
  • 0
Пирин остава и без изпълнителен директор

Ситуацията в Пирин (Благоевград) продължава да бъде трудна. Шефовете на "орлетата" направиха някои промени, за да бъде премахнато напрежението сред феновете. Те поискаха на среща с началниците на клуба треньорският тандем Христо Арангелов - Мариян Христов да бъде освободен. Тогава ръководството застана зад тях, но след равенството (0:0) със Спортист (Своге) на стадион "Христо Ботев" в Благоевград двамата бяха освободени.

Официално: Пирин се раздели с треньорите си, легенда на "орлетата" поема клуба
Официално: Пирин се раздели с треньорите си, легенда на "орлетата" поема клуба

"Раздялата е по взаимно съгласие. Трябваше да реагираме по някакъв начин. Знаете, че се търси нов собственик. Каквото и да се случи, аз повече няма да бъда изпълнителен директор. Просто тази позиция не е за мен, не е моята. Сега се занимавам със сметки и цифри, избягах от футболното. Може да се случи така, че да остана и да помагам, но не и като изпълнителен директор", коментира Светослав Дяков пред "Тема Спорт".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 1872
  • 2
Илия Груев организира събитие за юноши

Илия Груев организира събитие за юноши

  • 12 ное 2025 | 09:16
  • 376
  • 0
Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

  • 11 ное 2025 | 20:16
  • 1781
  • 5
Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

  • 11 ное 2025 | 19:47
  • 1553
  • 0
Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 11 ное 2025 | 19:43
  • 1885
  • 1
България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

  • 11 ное 2025 | 19:41
  • 1466
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 438
  • 0
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 1067
  • 0
ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 1872
  • 2
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 2335
  • 1
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 10003
  • 2
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 12314
  • 0