Пирин остава и без изпълнителен директор

Ситуацията в Пирин (Благоевград) продължава да бъде трудна. Шефовете на "орлетата" направиха някои промени, за да бъде премахнато напрежението сред феновете. Те поискаха на среща с началниците на клуба треньорският тандем Христо Арангелов - Мариян Христов да бъде освободен. Тогава ръководството застана зад тях, но след равенството (0:0) със Спортист (Своге) на стадион "Христо Ботев" в Благоевград двамата бяха освободени.

Официално: Пирин се раздели с треньорите си, легенда на "орлетата" поема клуба

"Раздялата е по взаимно съгласие. Трябваше да реагираме по някакъв начин. Знаете, че се търси нов собственик. Каквото и да се случи, аз повече няма да бъда изпълнителен директор. Просто тази позиция не е за мен, не е моята. Сега се занимавам със сметки и цифри, избягах от футболното. Може да се случи така, че да остана и да помагам, но не и като изпълнителен директор", коментира Светослав Дяков пред "Тема Спорт".