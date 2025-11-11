Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин (Благоевград) от 16-ия кръг на Втора лига.

Съдийски назначения за срещите от 16-ия кръг на Втора лига:



15 ноември 2025 г., събота, 13:30 ч.

Сдружение футболен клуб Фратрия - ОФК Беласица

ГС: Петър Димов Аспарухов

АС1: Станимир Илков Илков

АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Атанас Петров Бозев



15 ноември 2025 г., събота, 16:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Дунав Русе

ГС: Стоян Панталеев Арсов

АС1: Николай Георгиев Попниколов

АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Цветан Кръстев Кръстев



16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Етър ВТ

ГС: Валентин Любомиров Стефанов

АС1: Марин Иванов Бонев

АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Александър Ангелов Атанасов



16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ФК МАРЕК 1915 - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Георгиев Спасов

АС1: Драгомир Руменов Милев

АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Димитър Цолов Буров

СН: Стефан Иванов Йорданов



16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

Спортист 2009 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС

ГС: Станислав Христов Апостолов

АС1: Мартин Викторов Михайлов

АС2: Георги Василев Димчев

4-ТИ: Николай Диянов Запрянов

СН: Веселин Мишев Добриянов



16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

Футболен клуб Севлиево - ПФК Пирин 22 АД

ГС: Християна Красимирова Гутева

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Ангел Любенов Ангелов



16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

Футболен клуб Миньор - Перник - ОФК Вихрен - Сандански

ГС: Георги Димитров Давидов

АС1: Михаел Николаев Денчев

АС2: Васил Тодоров Качамаков

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Спартак Пл

ГС: Георги Георгиев Новачев

АС1: Мирослав Николаев Симеонов

АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Николай Тодоров Петров