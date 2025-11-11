Популярни
  • 11 ное 2025 | 20:16
  • 124
  • 0
Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин (Благоевград) от 16-ия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за срещите от 16-ия кръг на Втора лига:
 
15 ноември 2025 г., събота, 13:30 ч.
Сдружение футболен клуб Фратрия - ОФК Беласица
ГС: Петър Димов Аспарухов
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Атанас Петров Бозев
 
15 ноември 2025 г., събота, 16:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Дунав Русе
ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Николай Георгиев Попниколов
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Цветан Кръстев Кръстев
 
16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Етър ВТ
ГС: Валентин Любомиров Стефанов
АС1: Марин Иванов Бонев
АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Александър Ангелов Атанасов
 
16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ФК МАРЕК 1915 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Георгиев Спасов
АС1: Драгомир Руменов Милев
АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Стефан Иванов Йорданов
 
16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
Спортист 2009 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС
ГС: Станислав Христов Апостолов
АС1: Мартин Викторов Михайлов
АС2: Георги Василев Димчев
4-ТИ: Николай Диянов Запрянов
СН: Веселин Мишев Добриянов
 
16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
Футболен клуб Севлиево - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Християна Красимирова Гутева
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Ангел Любенов Ангелов
 
16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
Футболен клуб Миньор - Перник - ОФК Вихрен - Сандански
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Михаел Николаев Денчев
АС2: Васил Тодоров Качамаков
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
 
16 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ОФК Спартак Пл
ГС: Георги Георгиев Новачев
АС1: Мирослав Николаев Симеонов
АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Николай Тодоров Петров

