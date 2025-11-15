Три мача от Sesame НБЛ тази вечер, следете развоя им тук!

Три мача се изиграят тази вечер от седмия кръг на Sesame НБЛ.
Спартак Плевен приема Ботев Враца. Отборът на Тодор Тодоров излиза за пета победа в шампионата, като е допуснал само едно поражение дотук. Новакът от Враца пък е с баланс 2-3.
Рилски спортист (5-1) посреща в Самоков друг новак - Локомотив Пловдив (2-3).
Миньор 2015 (3-2) пък излиза в Перник срещу Берое Стара Загора, който след 3 победи в първите си три срещи, сега е в серия от 3 последователни поражения.
Снимки: Sportal.bg