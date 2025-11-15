Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Асен Николов: Радвам се за отбора, показахме характер и контрол

Асен Николов: Радвам се за отбора, показахме характер и контрол

  • 15 ное 2025 | 22:30
  • 168
  • 0
Асен Николов: Радвам се за отбора, показахме характер и контрол

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов коментира победата на тима със 78:74 срещу Рилски спортист насред Самоков в мач от седмия кръг на Sesame НБЛ.

"Днес бяхме изключително концентрирани. След загубата от Ботев Враца трябваше да се вдигнем, а нашата цел е да изградим постоянство във всеки мач. Успяхме да организираме атаката си добре и не позволихме на Рилски спортист да развие бързи нападения. Радвам се за отбора, показахме характер и контрол", каза след успеха Николов.

Страхотни битки и голяма изненада в Sesame НБЛ тази вечер
Страхотни битки и голяма изненада в Sesame НБЛ тази вечер

Локомотив записа третата си победа за сезона, като има и три поражения дотук. Рилецо пък вече е с баланс 5-2.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Страхотни битки и голяма изненада в Sesame НБЛ тази вечер

Страхотни битки и голяма изненада в Sesame НБЛ тази вечер

  • 15 ное 2025 | 21:40
  • 7864
  • 1
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 18343
  • 11
"Пеликаните" уволниха Уили Грийн след отчайващия старт на сезона

"Пеликаните" уволниха Уили Грийн след отчайващия старт на сезона

  • 15 ное 2025 | 18:15
  • 741
  • 0
Дирк Новицки подкрепи уволнението на човека, който махна Дончич от Далас: Това не можеше да се преглътне!

Дирк Новицки подкрепи уволнението на човека, който махна Дончич от Далас: Това не можеше да се преглътне!

  • 15 ное 2025 | 17:42
  • 884
  • 0
Французин стана MVP на 11-ия кръг на Евролигата

Французин стана MVP на 11-ия кръг на Евролигата

  • 15 ное 2025 | 16:53
  • 463
  • 0
Таня Гатева определи състава на България срещу Украйна

Таня Гатева определи състава на България срещу Украйна

  • 15 ное 2025 | 15:58
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 75391
  • 360
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 29486
  • 11
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 7545
  • 22
Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

  • 15 ное 2025 | 21:24
  • 6931
  • 21
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 18343
  • 11
Световните квалификации: Играят се пет мача

Световните квалификации: Играят се пет мача

  • 15 ное 2025 | 21:02
  • 16575
  • 3