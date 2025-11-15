Асен Николов: Радвам се за отбора, показахме характер и контрол

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов коментира победата на тима със 78:74 срещу Рилски спортист насред Самоков в мач от седмия кръг на Sesame НБЛ.

"Днес бяхме изключително концентрирани. След загубата от Ботев Враца трябваше да се вдигнем, а нашата цел е да изградим постоянство във всеки мач. Успяхме да организираме атаката си добре и не позволихме на Рилски спортист да развие бързи нападения. Радвам се за отбора, показахме характер и контрол", каза след успеха Николов.

Локомотив записа третата си победа за сезона, като има и три поражения дотук. Рилецо пък вече е с баланс 5-2.

Снимки: Sportal.bg