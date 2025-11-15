Популярни
  Тодор Тодоров свали шапка на Ботев Враца

Тодор Тодоров свали шапка на Ботев Враца

  15 ное 2025 | 22:18
Тодор Тодоров свали шапка на Ботев Враца

"Ние не загубихме мача с последната стрелба на Стефан Михайлов. Загубихме мача всичките 40 минути. Не искам да казвам нищо в наше оправдание, защото това ще омаловажи победата на Ботев", каза треньорът на Спартак Плевен Тодор Тодоров след загубата у дома с 65:68 в мача от седмия кръг на Sesame Националната баскетболна лига срещу Ботев 2012 Враца.

Той добави, че не е голям привърженик на статистиката в дадени моменти, но когато отборът е направил 21 грешки, когато е взел 18 борби в нападение и има с 10 атаки повече от противника, а е вкарал само 65 точки, значи нещо не е наред.

Тодоров каза, че не трябва да се оправдава с това, че са излезли в нетипичен състав. От трима човека, които играят на позиция едно, двама са контузени, а един излезе от мача. Непростимо е и в собствената си зала отборът да изглежда по този начини и да остави Ботев да играе с по-голямо желание.

Треньорът похвали момчетата от Враца с това, че показват баскетбол, който може само да радва любителите на този спорт. При загубата не е имало подценяване, а съвкупност от много неща в неправилен момент.

Тодоров отново подчерта, че не иска да се оправдава с нищо. Но в този мач, въпреки натоварената програма, въпреки умората, въпреки контузиите играчите е трябвало да излязат по друг начин, да не губят концентрация. Отборът е имал проблем в организацията в нападение, в агресията и до някъде в защита едно на едно, обобщи специалистът.

За предстоящия мач той каза, че няма как да постигнат нещо голямо за кратко време. Надява се, че ще бъдат в по-оптимален състав и агресията, която трябва да пренесат в мача да бъде различна.

