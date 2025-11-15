Популярни
  Етър
  2. Етър
  Етър би дубъла си

Етър би дубъла си

  • 15 ное 2025 | 13:57
  • 381
  • 0
Етър би дубъла си

Етър победи с 3:0 в контролен мач дублиращия тим на „виолетовите“, като проверката бе направена заради отложения двубой с Лудогорец II. В срещата на стадион „Ивайло“ бяха включени и доста юноши от школата, които са под наблюдението на старши треньора Иван Иванов. От няколко седмици той провежда занимания с тях, като в групата са момчета от няколко възрасти.

За „болярите“ не играха контузените Радослав Найденов, Росен Иванов и Петър Караангелов, както и националът Стивън Стоянчов. Двата тима бяха водени от Иван Иванов и Стефан Ангелов, а в ролята на рефер бе Илиян Киряков. Двамата вратари Никола Виденов и Ангел Мартинов пазиха по едно полувреме и за двете формации.

Контролата бе много полезна, с доста голови положения и пред двете врати, но и с логичен превес за първия отбор. Отличи се Георги Иванов, който вкара един гол и асистира за другите два. В 12-ата минута той бе изведен и след дрибъл и удар с левия крак откри резултата. Отново Иванов в 31-ата минута технично намери Васил Василев, който с хубав удар удвои.

След почивката в игра за първия отбор влязоха и няколко от съвсем младите юноши. В 47-ата минута Тома Ушагелов след пас на Георги Иванов покачи на 3:0, а до края топката два пъти срещна и гредите – веднъж след удар на Ушагелов с глава, а после пък Давид Димитров нацели напречната греда.

Следващият официален мач на Етър е домакинство срещу Марек на 23 ноември, неделя, от 17:30 ч.

