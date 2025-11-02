Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Русия: Ако повече от треньорите рискуват като мен, мачовете ще стават точно такива

Русия: Ако повече от треньорите рискуват като мен, мачовете ще стават точно такива

  • 2 ное 2025 | 19:18
  • 1936
  • 2
Русия: Ако повече от треньорите рискуват като мен, мачовете ще стават точно такива

Наставникът на Етър Иван Иванов даде мнението си след зрелищното реми 3:3 срещу Черноморец (Бургас) във Втора лига. Футболист номер 1 на България за 2013 г. призна, че общо взето е доволен от своите момче.

Голово шоу във Велико Търново, уникално попадение от врата на врата
Голово шоу във Велико Търново, уникално попадение от врата на врата

"Много технически брак - това, което говоря от началото, и процесът, който сме тръгнали да правим. Знам, че се повтарям, но това е истината. Черноморец, който има много добри футболисти за нивото на Втора лига, се съобразяваше с нас, чакаше наши грешки при разиграването, които ние направихме в този мач изключително много. Имахме да спираме доста техни контри. Във фаза атака обаче направихме добри неща срещу отбор, който беше компактен. Пак ще се повторя: отборите срещу нас се развиват със сигурност и ако повече от треньорите рискуват като мен, мачовете ще стават точно такива. Ще предизвикват и други да поемат такива рискове и така ще се развиват футболистите. Имаме си нашите проблеми от спортно-техническо естество и трябва да ги чистим, но като цяло съм доволен от момчетата. Просто имаме много работа", заяви бившият бранител на ЦСКА, Партизан, Базел и Панатинайкос.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 89714
  • 209
Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

  • 2 ное 2025 | 15:13
  • 22693
  • 73
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 67821
  • 81
Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

  • 2 ное 2025 | 15:02
  • 10339
  • 9
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 26539
  • 19
Нанков: Не ни достигна класа и увереност

Нанков: Не ни достигна класа и увереност

  • 2 ное 2025 | 14:59
  • 1190
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 37698
  • 116
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 89714
  • 209
На полувремето: Барселона 2:1 Елче

На полувремето: Барселона 2:1 Елче

  • 2 ное 2025 | 19:30
  • 5723
  • 13
Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

  • 2 ное 2025 | 20:24
  • 9917
  • 6
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 81644
  • 334
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 67821
  • 81