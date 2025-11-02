Русия: Ако повече от треньорите рискуват като мен, мачовете ще стават точно такива

Наставникът на Етър Иван Иванов даде мнението си след зрелищното реми 3:3 срещу Черноморец (Бургас) във Втора лига. Футболист номер 1 на България за 2013 г. призна, че общо взето е доволен от своите момче.

"Много технически брак - това, което говоря от началото, и процесът, който сме тръгнали да правим. Знам, че се повтарям, но това е истината. Черноморец, който има много добри футболисти за нивото на Втора лига, се съобразяваше с нас, чакаше наши грешки при разиграването, които ние направихме в този мач изключително много. Имахме да спираме доста техни контри. Във фаза атака обаче направихме добри неща срещу отбор, който беше компактен. Пак ще се повторя: отборите срещу нас се развиват със сигурност и ако повече от треньорите рискуват като мен, мачовете ще стават точно такива. Ще предизвикват и други да поемат такива рискове и така ще се развиват футболистите. Имаме си нашите проблеми от спортно-техническо естество и трябва да ги чистим, но като цяло съм доволен от момчетата. Просто имаме много работа", заяви бившият бранител на ЦСКА, Партизан, Базел и Панатинайкос.