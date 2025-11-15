Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  Кимих и Шлотербек може да се завърнат за решителния мач със Словакия

Кимих и Шлотербек може да се завърнат за решителния мач със Словакия

  • 15 ное 2025 | 12:49
  • 231
  • 0
Кимих и Шлотербек може да се завърнат за решителния мач със Словакия

Контузените германски национал Йошуа Кимих и Нико Шлотербек може да се завърнат в игра за решаващия мач на Германия от квалификациите за следващото Световно първенство срещу Словакия в понеделник. Победата над Люксембург в петък, вдъхновена от голове на Ник Волтемаде, означава, че успех или дори само равенство в Лайпциг ще изпратят тима на Германия на Мондиал 2026. Загуба ще изпрати състава в плейофите, а отборът на Словакия, който победи германците у дома, ще продължи.

„Би било чудесно за нас, ако двамата могат да се върнат на терена“, каза старши треньорът Юлиан Нагелсман.

Капитанът Кимих пропусна мача с Люксембург поради лек проблем с глезена, а защитникът Шлотербек има проблем със стъпалото.

„Трябва да изчакаме и да видим“, добави селекционерът на Германия, казвайки, че е „предпазливо оптимистичен“ относно централния защитник на Борусия (Дортмунд), но „предпазливо скептичен“ относно играча на Байерн (Мюнхен).

Волтемаде получи похвали след победата в Люксембург, но Нагелсман похвали и крилото Льорой Сане, който не беше включен при предишните мачове на националния тим този сезон, след като премина в Галатасарай.

