  Германия
  2. Германия
  Нагелсман: Не започнахме много добре

Нагелсман: Не започнахме много добре

  15 ное 2025 | 05:39
  • 181
  • 0
Нагелсман: Не започнахме много добре

Юлиан Нагелсман говори след победата на Германия срещу тима на Люксембург с 2:0 в срещата от 5-ия кръг на група “А” от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико в зона “УЕФА”.

„Трите точки са най-важното нещо днес. В крайна сметка, във футбола, най-важното е резултатът. Но не започнахме много добре първото полувреме. Отне ни много време да намерим ритъма си. Люксембург имаше своите шансове и наистина трябваше да открият резултата“, каза Нагелсман.

Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026
Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

Благодарение на успеха Бундестимът задържа първото място и ако не допусне грешка в следващия си мач, който е срещу Словакия, ще се класира директно за финалите в Северна Америка.

„Бяхме много по-добри през второто полувреме, контролирахме играта, отбелязахме два гола и спечелихме заслужена победа“, каза още Нагелсман.

