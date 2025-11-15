Нагелсман: Не започнахме много добре

Юлиан Нагелсман говори след победата на Германия срещу тима на Люксембург с 2:0 в срещата от 5-ия кръг на група “А” от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико в зона “УЕФА”.
„Трите точки са най-важното нещо днес. В крайна сметка, във футбола, най-важното е резултатът. Но не започнахме много добре първото полувреме. Отне ни много време да намерим ритъма си. Люксембург имаше своите шансове и наистина трябваше да открият резултата“, каза Нагелсман.
Благодарение на успеха Бундестимът задържа първото място и ако не допусне грешка в следващия си мач, който е срещу Словакия, ще се класира директно за финалите в Северна Америка.
„Бяхме много по-добри през второто полувреме, контролирахме играта, отбелязахме два гола и спечелихме заслужена победа“, каза още Нагелсман.