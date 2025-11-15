Сане: Щастлив съм да се върна

29-годишното крило на Галатасарай Льорой Сане говори за завръщането си в германския национален отбор след победата на отбора му с 2:0 над Люксембург в 5-ия кръг на европейските квалификации за Световното първенство през 2026 г.

„Невероятно щастлив съм да се върна, да бъда тук с момчетата, да играя футбол. Винаги е страхотно, а да представяш страната е голяма чест. Имаме големи цели. Радвам се, че успях да окажа асистенция и да оправдая доверието на треньора. Щастлив съм“, каза Сане.

Футболистът игра за германския национален отбор за първи път от юни насам, като остана на терена 79 минути и дори записа една асистенция.