Бислимов: Липсват ни много хора и то все основни футболисти

Спартак (Плевен) се завръща към ангажиментите си във Втора лига, след като почива през миналата седмица. Тимът гостува на Локомотив (Горна Оряховица) в среща от 16-ия кръг на шампионата. Двубоят е в неделя, 16 ноември, от 14:30 часа. „Синьо-белите“ завършиха наравно 0:0 в гостуването си на Миньор (Перник) в последната си среща, но въпреки спечелената точка се свлякоха на дъното, тъй като остават с 10 пункта, колкото вече имат Беласица и Севлиево. Съперникът, Локо (Горна Оряховица) е шести с 20 точки.

„Използвахме седмицата почивка за сериозна подготовка и се надявам да отидем и да откраднем точка или три. Локомотив е стабилен домакин, но няма непобедими отбори. Надявам се, че ще се представим добре.“, сподели старши треньорът на тима Красимир Бислимов за официалния сайт на клуба.

За пореден двубой Спартак ще бъде без голяма част от своите футболисти. Аут поради контузии са опитните Васил Шопов и Яни Пехливанов, централният бранител Даниел Стоянов, атакуващите играчи Александър Пехливанов и Християн Петков, както и вратарят Иларион Тухай.

Другият страж Илиян Илиев пък е наказан, след като получи червен картон след последния съдийски сигнал на срещата с Миньор. Така ще се наложи младият Виктор Турицов да пази в Горна Оряховица.

Централният бранител Петър Господинов пък получи повиквателна и ще играе за националния тим до 21 години на Молдова.

„Липсват ни много хора и то все основни футболисти. Затова в последно време играем с малките, които са на 17-18 години. Надявам се, че това за тях ще бъде безценен опит, защото през втория полусезон ще бъдат много по-добре. Надявам се тогава да стабилизираме нещата и да вземем още някой футболист. Нашата цел е да останем в групата и мисля, че ще се справим. Надявам се да се възстановят футболистите ни, за да сме в пълен състав, да имаме по-дълга скамейка и да имаме шанс за ротации. Сега ходим с група от само 14-15 човека, но по-неопитни и млади. На тях им трябва време и търпение. Радващото е, че се раздават“, добави още Бислимов.