  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Рекордът на Алмгрен в полумаратона е официално ратифициран

Рекордът на Алмгрен в полумаратона е официално ратифициран

  • 15 ное 2025 | 10:02
  • 154
  • 0
Рекордът на Алмгрен в полумаратона е официално ратифициран

Европейската атлетика официално ратифицира времето от 58:31 минути на шведа Андреас Алмгрен, постигнато на 26 октомври във Валенсия, като нов европейски рекорд в полумаратона за мъже.

Шведската атлетическа федерация е била уведомена чрез кореспонденция от изпълнителния директор на Европейската атлетика Кристиан Милц.

Алмгрен се радва на изключителна година, след като спечели бронзов медал на 10 000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Освен това той постави и европейски рекорд на 5000 метра за мъже (12:44.27) по време на Диамантената лига в Стокхолм на 15 юни.

С поставянето на новия рекорд в полумаратона, той стана и първият европейски атлет, който успява да пробяга дистанцията за по-малко от 59 минути.

Снимки: Gettyimages

