Марина Василева завърши на девето място на международния турнир на сабя за Купа Свечников

Марина Василева завърши на девето място при жените до 14 години на международния турнир на сабя за Купа Свечников, който се провежда в зала „Асикс Арена“ в София. Надпреварата е валидна за Европейската купа и събра 105 състезателки от 11 държави. България беше представена от 15 сабльорки. От групите излязоха Марина Василева (шест победи от шест срещи след изключително силна игра), София Цонева, София Делчева, Амалия Нанчева, Димана Удрева, Стелиана Йорданова, Александра Минчева и Лора Ганева.

В елиминациите срещите си в първи кръг спечелиха Амалия Нанчева (15:6 срещу Константина Калци от Гърция) и Димана Удрева (15:2 срещу Антония Неагу от Румъния). Вторият си двубой от елиминациите спечели Марина Василева - 15:5 срещу Мария Амаксиноае от Румъния, с което си гарантира място сред най-добрите 32. Българката спечели и срещата за място в топ 16 срещу Ван Тон Фон от Сингапур с 15:12. В двубоя за място в топ 8 Василева отстъпи пред Бора Кун от Унгария с 8:15 и зае девета позиция в крайното класиране.

При мъжете до 14 години Борис Гавраилов остана десети в конкуренцията на 84 сабльори от 14 държави. За България на пътеките излязоха 11 състезатели, като за повечето от тях това беше първи турнир от подобен ранг. Освен Гавраилов много добро представяне записаха и Михаил Атанасов (19-и в крайното класиране), Петър Петров (27-и), Борис Шутов (29-и). Сред най-добрите 64 влязоха и Мартин Начев (48-и), Дамян Миержвински (52-и) и Дарин Андреев (58-и). Никола Димитров е 75-и, Розалин Ангелов е 77-и, Максим Маринов е 78-и, а Мартин Иванов е 80-и.

Борис Гавраилов излезе от групите след изключително силна игра - шест победи от шест срещи. В елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Ахил отстрани Максим Скоморок от Украйна с 15:9 и Бруно Ивановс от Латвия с 15:8. В срещата за място сред най-добрите 8 Гавраилов отстъпи пред Матю Айдан Тагуинод от Филипините с 5:15 и завърши надпреварата десети.

Купа Свечников ще събере през трите състезателни дни 600 сабльори от 32 държави. Надпреварата е валидна за Европейската купа във възрастови групи до 14 години мъже и жени, кадети и кадетки. Най-силните фехтовални нации от цял свят са представени с пълни състави от по 20 състезатели, а очакванията са на пътеките в зала „Асикс Арена“ да излязат бъдещите звезди на този спорт.

В петък, събота и неделя боевете започват в 9:00 часа, а финалите ще бъдат около 17:00 часа. За България ще играят повече от 60 сабльори, а очакванията са за добро представяне.

Организатори на турнира са клуб Свечников, Българска фехтовална академия и Българска федерация по фехтовка.

Надпреварата се провежда в партньорство с Министерство на младежта и спорта, Фондация София – Европейска столица на спорта, Соник Старт и Интерснак България.

Утре турнирът продължава с индивидуалните надпревари при кадетите и кадетките, съобщават от федерацията.