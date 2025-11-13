Пет години от кончината на една от най-големите фигури в Ботев (Пд)

Днес се навършват пет години от кончината на една от най-големите фигури в историята на Ботев (Пловдив) - Виден Апостолов.



Роден е на 17 октомври 1941 година в Курило (днес квартал на град Нови Искър), той започва футболния си път в местния тим, а след това играе в "А" група с екипа на Локомотив (София).



През 1960 година Виден Апостолов е привлечен в Ботев и носи жълто-черната фланелка до 1976 г. Дебютът му за "канарчетата" е на 6 ноември 1960 г. - при равенството 3:3 със Спартак (Пловдив), а последният му мач е на 4 септември 1976 г. - в двубоя с Ботев Враца (1:1).



Записва респектиращите 444 мача (429 от тях с екипа на Ботев) в "А“ група. През 1967 година е шампион на България, а преди това е вицешампион и носител на бронзов медал.

През 1962 година триумфира в турнира за Купата на Съветската армия (тогава със статут на национална купа). Носител на Балканската клубна купа за 1972 година.



Изиграва 22 мача за националния отбор на България, а също така записва участия в "Б“ формацията, младежкия и юношеския състав, пише популярната страница "Голове, метри, секунди". С екипа на Ботев Виден Апостолов изиграва 12 срещи в европейските клубни турнири (2 мача за КЕШ, 6 мача с 1 гол за КНК и 4 мача за Купата на УЕФА). Заслужил майстор на спорта.



След края на състезателната си кариера е в ръководствата на пловдивските Ботев, Марица и Спартак. Шеф на зоналния съвет на БФС - Пловдив.



Отива си от този свят на 13 ноември 2020 година...

На снимката отборът на Ботев е в следния състав:



Прави, отляво надясно: Михаил Карушков, Нено Георгиев, Иван Глухчев, Райко Стойнов, Виден Апостолов, Иван Задума.



Клекнали: Георги Попов, Динко Дерменджиев, Добри Ненов, Иван Кючуков, Димитър Костадинов.