Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Пет години от кончината на една от най-големите фигури в Ботев (Пд)

Пет години от кончината на една от най-големите фигури в Ботев (Пд)

  • 13 ное 2025 | 14:47
  • 876
  • 0
Пет години от кончината на една от най-големите фигури в Ботев (Пд)

Днес се навършват пет години от кончината на една от най-големите фигури в историята на Ботев (Пловдив) - Виден Апостолов.

Роден е на 17 октомври 1941 година в Курило (днес квартал на град Нови Искър), той започва футболния си път в местния тим, а след това играе в "А" група с екипа на Локомотив (София).

През 1960 година Виден Апостолов е привлечен в Ботев и носи жълто-черната фланелка до 1976 г. Дебютът му за "канарчетата" е на 6 ноември 1960 г. - при равенството 3:3 със Спартак (Пловдив), а последният му мач е на 4 септември 1976 г. - в двубоя с Ботев Враца (1:1).

Записва респектиращите 444 мача (429 от тях с екипа на Ботев) в "А“ група. През 1967 година е шампион на България, а преди това е вицешампион и носител на бронзов медал.

През 1962 година триумфира в турнира за Купата на Съветската армия (тогава със статут на национална купа). Носител на Балканската клубна купа за 1972 година.

Изиграва 22 мача за националния отбор на България, а също така записва участия в "Б“ формацията, младежкия и юношеския състав, пише популярната страница "Голове, метри, секунди". С екипа на Ботев Виден Апостолов изиграва 12 срещи в европейските клубни турнири (2 мача за КЕШ, 6 мача с 1 гол за КНК и 4 мача за Купата на УЕФА). Заслужил майстор на спорта.

След края на състезателната си кариера е в ръководствата на пловдивските Ботев, Марица и Спартак. Шеф на зоналния съвет на БФС - Пловдив.

Отива си от този свят на 13 ноември 2020 година...

На снимката отборът на Ботев е в следния състав:

Прави, отляво надясно: Михаил Карушков, Нено Георгиев, Иван Глухчев, Райко Стойнов, Виден Апостолов, Иван Задума.

Клекнали: Георги Попов, Динко Дерменджиев, Добри Ненов, Иван Кючуков, Димитър Костадинов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 5864
  • 0
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 11826
  • 23
Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 270
  • 0
Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол

Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол

  • 13 ное 2025 | 13:09
  • 342
  • 0
Невен Венков: Вярвам безрезервно в момчетата, най-важното е да си вземем поука

Невен Венков: Вярвам безрезервно в момчетата, най-важното е да си вземем поука

  • 13 ное 2025 | 12:43
  • 606
  • 1
Ново изкуствено слънце на стадион "Христо Ботев"

Ново изкуствено слънце на стадион "Христо Ботев"

  • 13 ное 2025 | 12:28
  • 1239
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 5864
  • 0
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 11826
  • 23
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 8565
  • 12
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 21606
  • 51
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 12469
  • 5
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3945
  • 0