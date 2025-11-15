От Маккиърнан до Ингебригтсен! 10 величия, печелили Европейското първенство по крос-кънтри

Откакто Европейското първенство по крос-кънтри стартира през 1994 г., списъкът с победители се чете като енциклопедия на най-големите имена в бягането на средни и дълги разстояния.

В навечерието на шампионата през 2025 г. в Лагоа, Европейската атлетика прави ретроспекция на някои от легендите, които са печелили злато през последните 30 години.

Якоб Ингебригтсен

Седем участия, седем победи. До момента Якоб Ингебригтсен има безупречна статистика на Европейското първенство по крос-кънтри.

Норвежецът постигна уникалното постижение да спечели четири поредни титли при юношите под 20 години между 2016 и 2019 г. Той незабавно пренесе тази форма и при мъжете, като стана най-младият шампион в историята в Дъблин през 2021 г., след което защити титлите си през 2022 и 2024 г.

Единствено контузия през 2023 г. попречи на Ингебригтсен да участва в шампионата, който е неизменна част от неговата знаменита кариера.

Серхий Лебид

Атлетът с най-много златни медали от Европейското първенство по крос-кънтри на SPAR обаче е украинецът Серхий Лебид, който спечели невероятните девет титли при мъжете в своите рекордни 19 участия.

Лебид беше постоянно присъствие на шампионата между 1994 и 2012 г., като две от най-значимите му представяния са на португалска земя. Той спечели първия си медал – бронз – в Оейраш през 1997 г. и се завърна, за да завоюва безпрецедентната си девета титла на 35-годишна възраст в Албуфейра през 2010 г.

Надя Батоклети

Освен Ингебригтсен, Надя Батоклети също изглежда способна един ден да оспори рекорда на Лебид. След като спечели две поредни титли при девойките под 20 години през 2018-19 г., Батоклети се завърна след паузата заради коронавируса, за да повтори постижението си и при девойките под 23 години през 2021-22 г. Тя влезе в историята, като стана първата жена, печелила индивидуални титли във всички възрастови групи, със златото си при жените в Анталия през 2024 г.

Батоклети ще се опита да добави още блясък към звездния си сезон, който включва сребърен и бронзов медал от Световното първенство по лека атлетика в Токио, като защити титлата си в Лагоа следващия месец.

Каролине Грьовдал

Най-титулуваната жена в историята на Европейското първенство по крос-кънтри е норвежката Каролине Грьовдал, която беше шампионка при жените преди Батоклети. След като спечели пет поредни сребърни и бронзови медала между 2015 и 2019 г., Грьовдал стана шампионка в Дъблин през 2021 г. – същият град, в който спечели титлата при девойките под 20 години дванадесет години по-рано, през 2009 г.

Грьовдал демонстрира своята универсалност, като защити титлата си на следващата година по изключително хълмисто трасе в Торино, преди да оформи хеттрик в Брюксел през 2023 г. в едно от най-калните издания на шампионата, побеждавайки Батоклети с 45 секунди.

Пауло Гера

Първият шампион при мъжете на Европейското първенство по крос-кънтри е португалецът Пауло Гера, който печели първата от четирите си индивидуални титли в Алнуик през 1994 г., когато извежда Португалия и до отборното злато. Гера защити титлата си през 1995 г., след което отново спечели две поредни титли през 1999-2000 г. За съжаление, контузия го спря от участие на домашния шампионат в Оейраш през 1997 г., въпреки че Португалия спечели отборната титла и в негово отсъствие.

За радост на феновете, Гера ще присъства на шампионата през 2025 г., след като наскоро беше обявен за посланик на събитието в Лагоа.

Пола Радклиф

Шест години след като спечели злато при девойките под 20 години на Световното първенство по крос-кънтри, Пола Радклиф завоюва първата си титла при жените във Ферара през 1998 г. Тя победи конкуренция, включваща олимпийската шампионка на 10 000 метра Фернанда Рибейро, която беше сред тези, изпреварили Радклиф в последната обиколка на същата дисциплина само няколко месеца по-рано на Европейското първенство по лека атлетика.

Пет години по-късно, в апогея на кариерата си, Радклиф се завърна като световна рекордьорка в маратона, за да спечели втората си индивидуална титла на родна земя в Единбург през 2003 г., извеждайки Великобритания и до отборната победа.

Мо Фара

Мо Фара може и да не е толкова известен с постиженията си в крос-кънтрито, но британецът спечели злато при мъжете през 2006 г. – последният път, когато представител на Великобритания е печелил титлата в тази категория. За разлика от този успех, следващите две участия на Фара завършват с поражение. Британецът беше изпреварен от Лебид в последните 500 метра в Брюксел през 2008 г., а през 2009 г. в Дъблин рухна на финалната линия на второ място зад испанеца Алемаеху Безабех.

Сифан Хасан

Обличайки за първи път екипа на Нидерландия, Сифан Хасан веднага показа навика си да печели златни медали, като триумфира с титлата при девойките под 23 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Белград през 2013 г.

Въпреки че през 2015 г. все още имаше право да се състезава при девойките под 23 години, Хасан реши да се включи в надпреварата при жените в Йер, Франция. Там тя постигна убедителна победа, с която допълни колекцията си от континентални титли, след като в предходните 15 месеца бе спечелила европейските титли на 1500 метра в зала и на открито.

Това остава последното участие на Хасан на Европейското първенство по крос-кънтри. Тя планираше да се състезава на родна земя в Тилбург през 2018 г., но заболяване я принуди да се оттегли.

Катрина Маккирнън

Една от най-талантливите атлетки на своето поколение ирландката Катрина Маккирнън надделя над испанката Хулия Вакеро в епична битка срещу силния насрещен вятър на дългата финална права в Алнуик, за да бъде коронясана като първата шампионка при жените през 1994 г.

Сред другите ѝ постижения са четири последователни сребърни медала от Световното първенство по крос-кънтри между 1992 и 1995 г. Маккирнън все още държи и националния рекорд на Ирландия в маратона с време 2:22:23.

Анемари Сандел

Когато Анемари Сандел печели титлата при девойките до 20 години на Световното първенство по крос-кънтри през 1995 г., финландката няма възможност да се състезава в същата дисциплина на Европейското първенство по крос-кънтри, тъй като надпреварите за тази възрастова група са въведени в програмата едва през 1997 г.

За Сандел обаче това не се оказва пречка към успеха. Тя печели златото при жените в Алнуик през 1995 г. едва на 18-годишна възраст. И до днес Сандел остава най-младата шампионка – както при мъжете, така и при жените – в историята на Европейското първенство по крос-кънтри.

Снимки: Gettyimages