Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. На живо: Стоян Копривленски влиза в битка за втора титла на К-1

На живо: Стоян Копривленски влиза в битка за втора титла на К-1

  • 15 ное 2025 | 08:16
  • 2484
  • 0
На живо: Стоян Копривленски влиза в битка за втора титла на К-1

Стоян Копривленски ще трябва да запише три победи в рамките на една вечер, за да си спечели титлата на Гран При турнира на веригата К-1. Това не е нова задача за него.

Миналата година бургазлията се справи с тази задача и спечели турнира K-1 World Max. Тогава в първата си среща той се изправи срещу бойната легенда от Тайланд - Буакау Бенчамек. Сега срещу него на старта отново застана боец от родината на муай тай. Неговият съперник носи прякора Херкулес, но силите не му достигнаха, за да преодолее Стоян Копривленски.

Българинът надделя с единодушно съдийско решение в първата си среща от турнира.

На полуфинал Снайпера ще се изправи срещу победителя от дуела Аласане Камара (Сенегал) - Дарил Вердонк (Нидерландия).

Следете развитието на битките на родния кикбоксьор тук:

Стоян Копривленски започна с категорична победа в Токио
Стоян Копривленски започна с категорична победа в Токио
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Fight Fest се завръща с бойна галавечер през декември

Fight Fest се завръща с бойна галавечер през декември

  • 14 ное 2025 | 19:20
  • 880
  • 0
Мадалена и Махачев са в категория за шампионската битка в Ню Йорк

Мадалена и Махачев са в категория за шампионската битка в Ню Йорк

  • 14 ное 2025 | 17:14
  • 3641
  • 0
Български успехи на Европейското по BJJ за деца

Български успехи на Европейското по BJJ за деца

  • 14 ное 2025 | 16:48
  • 442
  • 0
Крис Юбенк-младши и Конър Бен преминаха кантара преди реванша

Крис Юбенк-младши и Конър Бен преминаха кантара преди реванша

  • 14 ное 2025 | 16:06
  • 885
  • 0
Христомир Каросеров преди битката му в Англия: Ще наложа моята игра

Христомир Каросеров преди битката му в Англия: Ще наложа моята игра

  • 14 ное 2025 | 16:00
  • 3041
  • 0
Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев застанаха очи в очи преди битката им

Джак Дела Мадалена и Ислам Махачев застанаха очи в очи преди битката им

  • 14 ное 2025 | 15:42
  • 927
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 3834
  • 12
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 7605
  • 6
Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 23:39
  • 17186
  • 12
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 3948
  • 2
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

  • 14 ное 2025 | 23:45
  • 19017
  • 7
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 22719
  • 14