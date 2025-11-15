На живо: Стоян Копривленски влиза в битка за втора титла на К-1

Стоян Копривленски ще трябва да запише три победи в рамките на една вечер, за да си спечели титлата на Гран При турнира на веригата К-1. Това не е нова задача за него.

Миналата година бургазлията се справи с тази задача и спечели турнира K-1 World Max. Тогава в първата си среща той се изправи срещу бойната легенда от Тайланд - Буакау Бенчамек. Сега срещу него на старта отново застана боец от родината на муай тай. Неговият съперник носи прякора Херкулес, но силите не му достигнаха, за да преодолее Стоян Копривленски.

Българинът надделя с единодушно съдийско решение в първата си среща от турнира.

На полуфинал Снайпера ще се изправи срещу победителя от дуела Аласане Камара (Сенегал) - Дарил Вердонк (Нидерландия).

Следете развитието на битките на родния кикбоксьор тук:

