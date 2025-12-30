14-годишна със седем първи места на таекуон-до за 2025 г.

14-годишната Вероника Бецинска от столичния ABC FIGHT CLUB постигна любопитен рекорд за отминаващата 2025 г. Българката спечели седем първи места на спаринг от общо осем международни и национални състезания по таекуон-до ITF, в които е участвала през годината. Статистиката сочи, че девойката е участвала в над 90 процента от всички състезания, включени в спортния календар на неолимпийското таекуон-до за 2025 г., и печели първо място в почти всички от тях.

Най-големият успех на Вероника Бецинска е европейската титла от първенството на Стария континент в Талин, Естония, в категорията момичета 11 – 13 г. до 45 кг, след което премина при девойките младша възраст. За 2025 г. Вероника е държавен шампион на спаринг. Тя спечели първо място и на международните турнири „Босна Grand Prix“ през май в Босна и Херцеговина, „Ohrid Open“ през юни в Охрид, Република Северна Македония, „България Опън“ през ноември в Пловдив, и през декември - 18-ти „Serbia Open“ в Нови Сад, Сърбия и XI „King of Taekwon-do World Cup“ в Солун, Гърция. През октомври дебютира и на Световно първенство по таекуон-до ITF, където остана без медал в индивидуалната надпревара, но заедно с националния отбор на девойките, спечели бронз отборно в дисциплината специална техника. За успехите си през годината тя получи и специалната купа на Фестивала на бойните изкуства – София 2025, която й бе връчена от майстор Красимир Гергинов, доайен и основател на ABC FIGHT CLUB.

Вероника Бецинска е родена в София през 2011 г. Ученичка е в 8 клас на 22-ро СЕУ „Георги Сава Раковски“ в столицата. Тренира таекуон-до от 2021 г. в залата на световната и европейска шампионка Амалия Колева в столичния район „Триадица“. Спечелила е десетки медали от национални и международни турнири по таекуон-до. Участва с успех и на държавни първенства и Европейска купа по кикбокс. Има 13-годишен брат Емил, който също е успешен състезател по таекуон-до.