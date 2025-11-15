Популярни
Стоян Копривленски започна с категорична победа в Токио

  • 15 ное 2025 | 08:36
  • 1824
  • 0
Стоян Копривленски започна успешно похода си към втора титла от турнира К-1 World Max. Една от най-големите ни гордости в кикбокса надделя над тайландеца Херкулес Уанконхохм в първа среща от Гран При надпреварата в дивизията до 70 килограма. Победата дойде след три рунда битка на ринга в Токио и единодушно съдийско решение в полза на Копривленски.

Българинът започна битката по-агресивно с много преса. Още в първата минута Снайпера загради съперника си и намери пролуки в гарда му. Тайландецът разчиташе на контраатаки с ритници. 31-годишният бургазлия показа отличен бокс с атаки в тялото и и главата и изтегляния назад с краката. 

Пресата на Копривленски се усили във втория рунд. Българинът не успя да стигне до нокдауна, макар че вкара в обращение повече ритници и нарани съперника си. Херкулес обаче показа добра издържливост и поносимост на удари. 

В последната трета част на битката възпитаникът на Майк Пасание знаеше, че води в съдийските картии поддържаше преднината си без да се втурва излишно в атака. Ъперкътите в тялото и комбинациите с крошета подпечатаха победата за Копривленски и му гарантираха участие на полуфиналите на турнира.

