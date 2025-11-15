Швеция обяви силен състав за Лагоа 2025

Швеция представи солиден отбор за Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, което ще се проведе на 14 декември. В състава е включена и Сара Лахти, която завърши на шесто място в надпреварата при жените в Анталия.

За двукратната олимпийка това ще бъде шесто участие в шампионата. Лахти има и шесто място в състезанието за жени до 23 години в Йер през 2015 г. Към нея в женския отбор ще се присъедини и наскоро коронованата скандинавска шампионка Евелина Хенриксон.

Европейски медалисти приемат предизвикателството във възрастовите групи

Джонатан Гран, който спечели сребърен медал на 10 000 метра след вълнуващ финал с датчанина Йоел Иблер Лилесo на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025, ще води шведския отбор в същата възрастова категория.

В категорията до 20 години шведите разполагат с няколко претенденти за медали. Карл Отфалк, който спечели сребро на 5000 метра и бронз на 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере 2025, ще бъде основна фигура при мъжете. При жените надеждите са свързани с Кармен Чернюл, която взе сребърни отличия както на 1500, така и на 3000 метра.

В отбора на мъжете до 20 години е включен и Себастиан Льорстад, който спечели бронзов медал на 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 18 години в Банска Бистрица през 2024 г.

Снимки: Gettyimages