Халаш и Такач са "Атлети на годината" в Унгария

Бенце Халаш и Богларка Такач бяха обявени за "Атлети на годината" на Унгария по време на галавечер в Будапеща в петък. Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов присъства на събитието, за да връчи наградите.

Халаш спечели третия си медал в хвърлянето на чук при мъжете от световни първенства, завоювайки бронз в Токио през септември. Това бе седмо голямо отличие за постоянния в изявите си атлет, който има в колекцията си и три европейски медала, както и олимпийско сребро от Париж миналата година.

Спринтьорката Такач се радва на пробивна година, като връх в представянето ѝ бе двойната победа на 100 и 200 метра на Европейското отборно първенство по лека атлетика, 1-ва дивизия, в Мадрид 2025. Там тя постави и нови национални рекорди в двете дисциплини – съответно 11.06 секунди на 100 метра и 22.65 секунди на 200 метра.

В речта си пред аудиторията, съставена от високопоставени гости, спортисти, треньори, длъжностни лица и администратори, президентът Карамаринов заяви: "Бих искал да поздравя всички атлети, треньори и клубове, представени тук тази вечер.“

Вашата отдаденост и страст са в основата на продължаващия успех на унгарската атлетика. Зад всяко представяне стои история на ангажираност, дисциплина и вяра – и тази вечер ние празнуваме тези усилия.“

Европейската атлетика се гордее, че Унгарската атлетическа асоциация е неин доверен и способен партньор. В унгарската атлетика има приемственост, олицетворена от президента Миклош Гюлай.

Вдъхновяващо е да се види ясният и последователен напредък, който е резултат от неговото ръководство. В унгарската атлетика има наследство и това наследство е олицетворено от моя приятел Миклош.“

Заедно изграждаме по-силно, по-обединено и устойчиво бъдеще за атлетиката в Европа. Още веднъж поздравления за всички отличени тази вечер – вие сте вдъхновение за Унгария и за цялото европейско атлетическо семейство“, каза Карамаринов.



Снимки: european-athletics.com