Анди Краев: Трябва персонална отговорност

Националът Андриан Краев говори преди мача с Турция. Той бе рамо до рамо със селекционера Александър Димитров, с когото споделиха очакванията си за предстоящата среща.

"Към момента отборът ни няма успех през годината. И както е тръгнало, ще я завършим така, което ще е равно на исторически антирекорд. В отбора има качество. Натрупа се една серия. Всеки се оглежда, когато имаме слаби резултати. Като са силни, всичко е спокойно. Трябва да поемем персонална отговорност, но трябва и късмет. Не можем да не кажем, че групата ни е най-тежката. Работим здраво. Надявам се да излезем от тази ситуация. Надявам се да играем добре утре с Турция. Защо не и отново да вкарам гол".

Снимки: Startphoto