Севлиево си върна талант от Етър

Роденият в Севлиево нападател Тонислав Донков се завръща в родния си град. 18-годишното острие пристига край река Росица от Етър (Велико Търново), като за крехката си възраст може да се похвали с 20 мача и 1 гол във Втора лига.

Донков е юноша на “болярите” и е роден на 10 септември 2007 г. Преминал е през всички възрасти на “виолетовата” школа, а от лятото на 2024-а г. води подготовка с първия отбор на Етър. Прави официалния си дебют в професионалния футбол на 23 юли 2024 г., вкарвайки победния гол за успеха над Янтра в Габрово с 2:1.