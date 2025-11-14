Bwin Legends дебютира в София с топ играчи и специални изненади

В последната седмица на ноември София ще се превърне в сцена на първото издание на Bwin Legends – напълно нов покер фестивал, който поставя акцента върху достъпната игра на живо, усещането за покер общност и духа на състезанието.

Събитието ще се проведе от 24 ноември до 2 декември в престижното Palms Royale Casino Sofia и обещава осем дни, изпълнени с разнообразна програма и специални моменти за всеки, който обича играта.

Главното събитие: €150 и пет шанса да започнеш

Сърцето на фестивала е Main Event с вход €135+15 и гарантиран награден фонд от €25,000. Стартов стак от 40 000 чипа и 30 минутни нива предполагат повече време за игра и решения. Играчите ще могат да избират между пет стартови дни с различно темпо:

Четвъртък (17:00) – Day 1A

Петък (17:00) – Day 1B

Събота (13:00) – Day 1C

Събота (19:00) – Day 1D – Turbo Flight

Неделя (12:00) – Day 1E – Hyper Flight

Day 2 е насрочен за неделя (16:00), а финалът – в понеделник, когато ще бъдат излъчени и тримата носители на специално изработените Bwin Legends трофеи. Нивата са с продължителност 30/20/15 минути в стартовите дни и 40 минути от Ден 2 нататък, което гарантира приятна и стратегическа игра. Ре-ентри опцията е ограничена до три за всеки стартов ден.

Mystery Bounty: тръпка още от първия ден

Фестивалът започва в понеделник с двудневния Mystery Bounty (€90+10) – формат, който носи динамика и забавление още от самото начало. Наградният фонд тук е гарантиран - минимум €10,000. Всеки участник стартира с 30 000 чипа и 30-минутни нива, а част от наградния фонд се крие в пликове с мистериозни баунтита. Никой не знае кой плик съдържа голямата награда и точно това прави формата толкова емоционален и обичан. Шампионът в Mystery Bounty ще бъде коронясан във вторник вечер с официален трофей.

High Roller: дълбока структура и големи решения

Неделя вечер, след Ден 2 на Главното събитие, започва High Roller турнирът (€270+30) – формат за тези, които обичат по-дълбока игра и по-високи залози. Играчите стартират с 50 000 чипа и 30-минутни нива. Късната регистрация е отворена през всички 10 нива на Ден 1 и първите две на Ден 2. Този, последен, от програмата на изданието турнир е с награден фонд от €15,000 минимум. Финалът ще се проведе в понеделник вечер, когато ще бъде връчен официалният High Roller трофей.

Големите имена на българския покер идват на Bwin Legends

Bwin Legends Sofia ще събере на една маса не само нови участници, но и някои от най-разпознаваемите лица на българската покер сцена. Сред потвърдените имена са Стоян Обрешков, Константин Зердев, Недялко Андреев, Евгени Арков и Иван Жечев – популярни професионални играчи, които ще се включат в екшъна и ще споделят своя опит на живо с феновете. Присъствието на тези легенди гарантира високо ниво на игра и допълнителна доза вдъхновение за всеки участник.

Мърч, изненади и специални подаръци

Всички, които се класират за фестивала, ще получат официален Bwin Legends merch – специално подготвен за първото издание на събитието. Освен това организаторите са подготвили специални giveaways и изненади за участниците през цялата седмица, така че всеки да си тръгне не само с емоции, но и с нещо за спомен.

За първи път на живо? Няма проблем.

Bwin Legends Sofia е събитие, създадено и за хора, които тепърва откриват магията на покера на живо. Регистрацията е бърза и лесна – необходимо е само да представите личен документ и да се регистрирате на покер касата. Дилърите и персоналът са винаги готови да помогнат, структурата е прозрачна, а атмосферата – приятелска и подкрепяща.

София като домакин: централно място и удобства

Palms Royale Casino се намира в Millennium Hotel Sofia – в самия център на града, на няколко минути пеша от НДК. Мястото предлага удобен подземен паркинг, лесен достъп с метро и градски транспорт, както и множество хотели и заведения в близост. София ще предложи не само покер тръпка, но и пълно уикенд преживяване.

Покер за хора, които обичат играта

Bwin Legends Sofia връща покера там, където му е мястото – на масата, между хора, които споделят страстта към играта. Без излишен шум, с професионална организация, ясна структура и фокус върху удоволствието от играта.

„Искаме да върнем тръпката от живата игра в достъпна и приятна среда – място, където всеки може да се почувства част от покер сцената. Нямаме скрити такси и удръжки, осигурили сме вечеря за всички участници и сме подготвили няколко изненади за всеки, който стане част от първото издание на Bwin Legends“, споделят организаторите.

Отразяване и атмосфера

Фестивалът ще бъде отразен на живо от Sportal.bg – с репортажи, снимки и ключови моменти от събитието, както и специални акценти за класиралите се онлайн участници. Очакват се още изненади и награди за новите Bwin Legends, които ще направят първите си стъпки в играта на живо тази есен.

(Платена публикация)