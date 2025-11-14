Крис Юбенк-младши и Конър Бен преминаха кантара преди реванша

Британските боксьори в средна категория Крис Юбенк-младши и Конър Бен покриха лимита от 160 паунда (72,57 кг) на официалния кантар преди дългоочаквания си реванш. Срещата ще се проведе в събота на стадиона на Тотнъм Хотспър в Англия.

Юбенк-младши, който спечели първия двубой между двамата през април, закова кантара на 159,1 паунда (72,16 кг). Това е с почти един паунд по-малко в сравнение с теглото му от 160,05 паунда за първия мач.

От своя страна, Бен показа тегло от 159,3 паунда (72,25 кг). Това означава, че той е с 2,8 паунда по-тежък от първата им среща преди седем месеца, когато тежеше 156,5 паунда.

Sportal.bg ще отразява в реално време реваншът, който се очаква да започне в 00:00 часа в нощта на събота срещу неделя.