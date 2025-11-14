Тръмп срещу Джао във вълнуващ полуфинал в Шампион на шампионите

Полуфиналната фаза на Шампион на шампионите 2025 предлага истински суперкласически сблъсъци, като и четиримата оставащи състезатели вече са печелили най-голямата титла в спорта – Световното първенство.

Световният №1 Джъд Тръмп ще се изправи срещу настоящия световен шампион Джао Синтонг в петък вечер от 21 часа, а четирикратният световен шампион Марк Селби ще срещне двукратния победител в турнира Нийл Робъртсън в събота вечер от 21:00. Победителите от тези двубои ще се срещнат във финала в неделя в Mattioli Arena в Лестър, където ги очаква голяма награда от £150,000.

След по-бавен откриващ ден, действие­то истински се разгорещи през седмицата с няколко драматични завършека и представяния на изключително високо ниво.

Тръмп и Джао са двама от най-атрактивните и атакуващи играчи в спорта. Досега са се срещали три пъти на професионално ниво, като Тръмп води в преките двубои с 2-1. Въпреки това, Джао спечели последния им мач – на Германския Мастърс 2022, турнир, който впоследствие и завоюва.

Тръмп не беше на най-доброто си ниво – условията на масата вероятно оказаха влияние – но въпреки това спечели групата си в понеделник сравнително комфортно. След 4:1 срещу световната шампионка при жените Бай Юлу следобед, той победи и шампиона на Шотландия Лей Пейфан с 6:2 няколко часа по-късно.

Асото в колодата е изключително постоянен в Шампион на шампионите. Той не само се е класирал и участвал във всички 13 издания (в настоящия формат), но е и достигнал финала в четири от последните шест години, включително спечелването на титлата през 2021 г.

Джао, който се беше върнал в страната едва няколко часа преди срещите си, се справи с умората и спечели най-трудната група във вторник. Настоящият световен шампион разби Марк Алън с 4:0 следобед, а вечерта елиминира и световния №2 Кайрън Уилсън с 6:5, вземайки победата на последната черна топка в драматичен финал.

Сезонът досега е разочароващ за Джао, но изглежда, че навлиза в добра форма, след като миналата седмица достигна до полуфиналите на Международния шампионат в Нанкин. 28-годишният китаец се цели в първия си финал – и първа титла – след историческия си триумф на Световното първенство през май.

Тръмп – финалист в Северна Ирландия миналия месец – търси първата си титла от началото на декември миналата година.