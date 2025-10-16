Ивайло Гоцев: Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран!

Кубрат Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев на 12 декември в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай.

Новината идва само ден, след като Световната боксова асоциация обяви, че насрочва двубой между Кобрата и опасния млад нокаутьор Моузес Итаума. От екипа на Пулев обаче вече са били уговорили защитата на световната му титла срещу Гасиев, така че 20-годишният британец ще трябва да почака своята възможност. Мениджърите на Пулев и Итаума са в контакт помежду си и Моузес може да участва на галавечерта в Дубай, а впоследствие да се уреди битка между него и победителя от мача Кубрат - Гасиев.

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев влиза в мача като действащ световен шампион на WBA в тежка категория, след като завоюва титлата с убедителна победа по точки над Махмуд Чар в София през март 2024 г.

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

С рекорд 32 победи (14 KO) и 3 загуби, както и серия от три поредни успеха, 44-годишният ветеран комбинира дълбока аматьорска школа с богат професионален опит, като е споделял ринга с великани като Владимир Кличко и Антъни Джошуа.

Мурат Гасиев: Ще бъда горд да върна титлата на WBA обратно в Русия

Ивайло Гоцев, изпълнителен директор на Epic Sports & Entertainment, потвърди мача между Пулев и Гасиев и намекна, че Итаума може да се боксира на подгряващата карта:

„Двубоят Пулев срещу Гасиев е подписан, потвърден и финализиран – така че [Моузес] Итаума ще трябва да изчака реда си”, каза Гоцев. „Имаме официална резолюция на WBA, която разрешава на Кубрат Пулев първата му защита на титлата да бъде доброволна, и в съответствие с това осигурихме фантастичен съперник – Мурат Гасиев – за 12 декември в Дубай.