Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Геша: Очаквам качествен двубой, който да спечелим

Геша: Очаквам качествен двубой, който да спечелим

  • 14 ное 2025 | 08:49
  • 137
  • 0

Септември (Тервел) играе утре с Черноморец в Балчик. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Поредно тежко изпитание. Черноморец (Балчик) е винаги сред най-трудните ни противници. Излизаме срещу добре балансиран и подготвен противник. Потвърждение за това са резултатите и позицията му в класирането. Очаквам качествен двубой, надиграване. Искаме победата. Вярваме в потенциала си. Опитът е на наша страна. Остава да си свършим работата“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

  • 13 ное 2025 | 19:36
  • 2631
  • 0
Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

  • 13 ное 2025 | 18:36
  • 4076
  • 1
Любо Пенев похвали работата на Хулио Веласкес в Левски

Любо Пенев похвали работата на Хулио Веласкес в Левски

  • 13 ное 2025 | 18:13
  • 9135
  • 15
Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

Потвърдено: Ердоган ще гледа България на живо

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 4509
  • 8
ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

ЦСКА стартира благотворителен търг за Бела от Русе

  • 13 ное 2025 | 18:07
  • 1256
  • 2
Промени в два от мачовете в efbet Лига

Промени в два от мачовете в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 17:58
  • 1879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 2061
  • 5
Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

  • 14 ное 2025 | 07:00
  • 4040
  • 1
Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 39620
  • 276
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 28697
  • 366
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 26256
  • 13
Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 21472
  • 6