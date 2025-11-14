Геша: Очаквам качествен двубой, който да спечелим

Септември (Тервел) играе утре с Черноморец в Балчик. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Поредно тежко изпитание. Черноморец (Балчик) е винаги сред най-трудните ни противници. Излизаме срещу добре балансиран и подготвен противник. Потвърждение за това са резултатите и позицията му в класирането. Очаквам качествен двубой, надиграване. Искаме победата. Вярваме в потенциала си. Опитът е на наша страна. Остава да си свършим работата“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.