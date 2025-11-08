Популярни
Септември (Тервел) с минимална победа

  • 8 ное 2025 | 18:53
Септември (Тервел) с минимална победа

Септември (Тервел) спечели вкъщи с 2:1 срещу Фратрия II (Варна). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините взеха каквото им трябваше – точките, за да продължат да делят първото място с Черноморец (Балчик). Адмирации за младите футболисти на гостите, които излязоха да се надиграват и го правиха до последния съдийски сигнал. Ивайло Лазаров откри за домакините в 15-ата минута, когато прехвърли вратаря на съперника. Скоро Ерик Манолков стреля опасно, но тервелския страж се справи. Иван Павлов надбяга противник по десния фланг, напредна, подаде топката и Лазар Гълъбов изравни в 58-ата минута. В 73-ата Станислав Иванов вкара с пета след пас на Стилян Спасов за окончателното 2:1. Имаше още интересни моменти пред вратите.

