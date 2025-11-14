Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Сърбия
  Велко Паунович: Не съм доволен само от резултата

Велко Паунович: Не съм доволен само от резултата

  14 ное 2025 | 05:17
Велко Паунович: Не съм доволен само от резултата

Сърбия няма да играе на Мондиал 2026, след като загуби с 0:2 от Англия и не може да се завърши по-напред от третото място в група "К" на квалификациите. Двубоят на "Уембли" беше дебют за новия селекционер на сърбите Велко Паунович, заменил на поста Драган Стойкович.

Много ми хареса себераздаването на отбора. Бяхме дръзки, особено през второто полувреме. През първото бяхме организирани, а през второто – по-смели и много пъти имахме шанс да изравним. Изключително съм доволен от духа, но не и от резултата. За кратко време момчетата показаха това, което очаквахме. В голям мач срещу силен съперник демонстрирахме, че можем да бъдем близо до изравняване. Много се радвам, че бековете функционираха както трябва. И Мимович, и Терзич имаха много трудни противници срещу себе си, но се справиха, подкрепени от по-опитните", заяви Паунович.

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Идеята през първото полувреме беше да не показваме намеренията си с топката, но до почивката на практика подарявахме топката на англичаните. През второто полувреме коригирахме това. Имахме доста корнери, пропуснахме и един шанс през първото полувреме, чрез Костич", продължи сръбският селекционер.

"Орлите" изостават с 4 точки от Албания, която ще завърши на второ място в групата, а в последния си мач ще посрещнат Латвия.

Снимки: Imago

