  Българските състезатели направиха официална подиум тренировка преди Европейското първенство по спортна аеробика

Българските състезатели направиха официална подиум тренировка преди Европейското първенство по спортна аеробика

  • 13 ное 2025 | 22:14
  • 267
  • 0
Българските състезатели направиха официална подиум тренировка преди Европейското първенство по спортна аеробика за мъже и жени в Азербайджан. Националите усетиха атмосферата в залата в Генджа и изпълниха отлично всички поставени задачи от треньорския щаб.

Утре започват квалификациите за категории жени и мъже индивидуално, където ще участват Борислава Иванова, Моника Джамбова и Александър Мишинков. В събота пресявките продължават с категории тройки и смесени двойки, където Борислава Иванова и Христо Манолов ще защитават европейската си титла от Анталия преди две години.

Световните шампиони за юноши и девойки Християна Златанова и Александър Мишинков също се впускат в надпреварата при мъже и жени за първа година. Бронзовите медалисти от Световните игри това лято Борислава Иванова, Антонио Папазов и Христо Манолов ще си оспорват отличията в конкуренцията на още 19 тройки.

Състезанието започва в 13:30 часа българско време и може да бъде наблюдавано на живо на gymtv.online.

