Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Две титли за България от Европейското по спортна аеробика

Две титли за България от Европейското по спортна аеробика

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 299
  • 0
Две титли за България от Европейското по спортна аеробика

Българските състезатели спечелиха две титли на Европейското първенство по спортна аеробика за юноши и девойки в Ганджа (Азербайджан).

Виктория Крушарска взе златото при девойките 15-17 години, след като представи отлично съчетанието си и получи най-високата оценка на финала 18.650 точки.

В същата възраст в категория тройки европейски шампионки станаха Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова с 18.750 точки. Те излязоха на подиума със самочувствие, блестяща техника и изключителен синхрон - и безапелационно отвяха конкуренцията.

При смесените двойки 15-17 години Стефани Лечева и Атанас Благоев заеха четвърта позиция със 17.900 точки, а победители са италианците Мануел Гаравалия и Илария Пагела с 18.300.

При девойките 12-14 години Николета Сарафимова е пета със 17.950 точки, а златото взе Екин Чънар (Турция) с 18.400.

За мъжете и жените надпреварата на Стария континент започва на 13 ноември с подиум тренировки, на 14 и 15 ноември са квалификациите, а на 16-и - финалите. Страната ще бъде представена от индивидуално Борислава Иванова, Моника Джамбова и Александър Мишинков, смесени двойки Борислава Иванова/Христо Манолов и Християна Златанова/Александър Мишинков, тройки Антонио Папазов, Христо Манолов и Борислава Иванова.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Още един финал за България на Европейското по спортна аеробика

Още един финал за България на Европейското по спортна аеробика

  • 10 ное 2025 | 15:14
  • 413
  • 0
Златното момиче Боряна Калейн намери портфейл с много пари, върна го

Златното момиче Боряна Калейн намери портфейл с много пари, върна го

  • 10 ное 2025 | 12:30
  • 6629
  • 7
Три финала за България в първия ден на Европейското първенство по спортна аеробика

Три финала за България в първия ден на Европейското първенство по спортна аеробика

  • 10 ное 2025 | 02:06
  • 506
  • 0
България обучи първите сертифицирани съдии по гимнастика за спортисти със синдром на Даун

България обучи първите сертифицирани съдии по гимнастика за спортисти със синдром на Даун

  • 9 ное 2025 | 11:19
  • 1496
  • 1
Отборът на Илиана спечели за 5-а поредна поредна година Държавното клубно първенство

Отборът на Илиана спечели за 5-а поредна поредна година Държавното клубно първенство

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 768
  • 0
Президентът на БФХГ Илиана Раева откри Държавното клубно по художествена гимнастика

Президентът на БФХГ Илиана Раева откри Държавното клубно по художествена гимнастика

  • 8 ное 2025 | 12:27
  • 849
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 15648
  • 19
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11774
  • 20
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 14773
  • 43
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 14553
  • 33
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 21018
  • 11
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 6437
  • 0