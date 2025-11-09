Обвинен в педофилия играч на Моуриньо излезе с обръщение

Норвежкият национал и настоящ играч на Жозе Моуриньо в Бенфика - Андреас Шелдерюп, се призна за виновен по обвинение в разпространение на видео със сексуално съдържание, в което участва малотелно лице. Това се е случило преди две години, когато скандинавецът още беше състезател на Нордселанд.

Сега предстои да бъде съден, като според думите му най-вероятно ще получи условна присъда. Самият Шелдерюп излезе с обръщение:

„Здравейте на всички, искам да бъда откровен с вас относно една глупава грешка, която направих преди около две години. Тогава бях на 19 години, а сега трябва да понеса последствията от тази грешка. Поемам пълна отговорност за случилото се и за действията си, но за мен е важно да разберете и контекста.

По онова време живеех в Дания. Получих кратко видео и, само няколко секунди по-късно, го препратих на приятел, без да се замисля.

Както много млади хора, постоянно си изпращахме мемета. Когато получих това видео, го препратих по навик — без да осъзная, че е нещо различно. Бях видял само първите секунди и не разбрах какво съдържа останалата част.

Няколко секунди по-късно приятелят ми ми каза, че изпращането на подобно видео, разбира се, е незаконно, и веднага го изтрих.

В онзи момент, за съжаление, не се замислих за последствията и не осъзнах, че споделянето му може да е незаконно. Трябваше да разбера сериозността на това, но не го направих.

Единственото обяснение, което мога да дам, е, че в старо, с ниско качество видео видях нещо, което ми се стори като двама млади мъже, шокирах се и импулсивно го препратих на приятел, без да мисля.

Никога не съм имал намерение да разпространявам нещо или да навредя на когото и да било. Това беше глупава, еднократна грешка, за която дълбоко съжалявам.

Когато датската полиция се свърза с мен по-рано тази година във връзка със случилото се, им казах истината и напълно съдействах през целия процес. Обвинен съм в това престъпление и вероятно скоро ще бъда осъден, като най-вероятно ще получа условна присъда.

Нямам никакви извинения. Това, което направих в Дания, беше незаконно и грешно. Поемам пълна отговорност и се надявам, че като споделя историята си, другите ще се поучат и ще помислят два пъти, преди да препратят нещо, което не бива да се споделя.

Преди всичко искам да се извиня на засегнатите от видеото. Извинявам се и на приятелите си, на семейството си, на работодателите, на страната си и на всички фенове, които разочаровах.

В момента най-много ми се иска да можех да върна времето назад и да поправя грешката си. Никога преди това не съм правил нищо незаконно или имал контакт с полицията, така че цялата тази ситуация е огромен шок за мен.

Но ето ни тук. Направих грешка и съм готов да понеса последствията. Престъплението, за което ще бъда осъден, не отразява това кой съм аз и за какво се застъпвам като човек.

Искрено съжалявам за грешката си и ме е срам да се намирам в тази ситуация. Всички, които ме познават, знаят какъв човек съм, така че разбирам, че това ще бъде шок за мнозина.

Разбирам също, че това ще се превърне в ненужно разсейване за норвежкия национален отбор преди някои от най-важните мачове в историята ни. За да го избегна, бях планирал да говоря по темата след срещите (от квалификациите - б.р.) — но, за съжаление, това вече не е възможно.

И към всички – моля ви, не гледайте и не споделяйте вредно или смущаващо съдържание. То е незаконно. Искам още веднъж да се извиня и се надявам, че ще ми бъде простено. Ще направя всичко възможно, за да поправя грешката си.“