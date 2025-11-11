Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тотнъм подлага румънците на натиск да не викат Драгушин в националния

Тотнъм подлага румънците на натиск да не викат Драгушин в националния

  • 11 ное 2025 | 00:48
  • 271
  • 0
Тотнъм подлага румънците на натиск да не викат Драгушин в националния

Тотнъм не гледа с добро око на настояването, с което селекционерът на Румъния Мирча Луческу притиска Раду Драгушин да се завърне в националния отбор, дори и само за да поддържа връзка със съотборниците си и да тренира в страната. Томас Франк го е предупредил да не отсъства през уикенда, когато мениджърът иска да го види и в игра в приятелски мач срещу отбор до 21 години, за първи път от повече от девет месеца след операцията на коляното.

Тотнъм възнамерява да върне Раду Драгушин в игра до края на месеца. Мениджърът Томас Франк може да включи 23-годишния централен защитник в състава през следващите седмици, но за целта трябва да го тества в мач.

Както правеше и в предишните паузи в първенството, организирайки контролни срещи през този сезон, за да наблюдава възстановяването на контузени играчи или такива, които се връщат след операции, както е случаят с операцията на кръстни връзки на румънския национал. Шпорите вече са насрочили приятелски мач през уикенда с младежки отбор.

„Раду Драгушин ще прекара само кратък период в тренировъчния лагер в Румъния преди да се завърне в Лондон. Драгушин ще играе в приятелски мач при закрити врати в Hotspur Way по време на международната пауза. Това ще бъде първият му състезателен мач от 10 месеца, което предполага, че румънският защитник ще прекара само кратък период в тренировъчния лагер в Румъния, преди да се върне в Лондон“, пишат на Островас

Драгушин не беше повикан в състава на Румъния за мачовете от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико срещу Босна и Херцеговина и Сан Марино. Football.London твърди, че това се дължи на намесата на Тотнъм, като отборът от Северен Лондон е поискал от ръководството на северните ни съседи да не викат 23-годишния играч.

Това е така, защото той продължава да работи за подобряване на физическата си форма. Впреки че не е част от състава, звездата на лондонския отбор ще се присъедини към националния отбор на румънците, за да тренира с него по време на международната пауза.

