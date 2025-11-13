Кадрови проблеми в Нефтохимик

Старши треньорът Димчо Ненов няма да може да разчита на капитана Нуретин Пюскюлю и Бойко Димитров в съботното домакинство на отбора срещу Левски (Карлово).

Опитният централен защитник Пюскюлю получи контузия преди края на първото полувреме в мача с Родопа (Смолян) и бе принудително заменен. След изследване и потвърждение от ЯМР беше уточнена диагнозата разкъсана вътрешна коленна връзка втора степен, което налага пълна почивка поне до края на първия полусезон.

Вратарят Бойко Димитров също ще бъде сред отсъстващите състезатели. Той се подложи на лека операция на петата, като за следващата среща ще бъде на линия.

Алекс Димитров също не е напълно възстановен след прекарана травма в областта на коляното, но по всяка вероятност ще може да се разчита на него в събота.

Очаква се в групата за мача да попаднат състезателите от Елитна група до 18 години – Мартин Николов и вратаря Венелин Янев.