Димчо Ненов: Постоянството е много важно

Утре Нефтохимик (Бургас) играе в Смолян с местния Родопа. Срещата е от 16-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Поредно изпитание за младите ни футболисти. Подготвяме се за много труден двубой. Излизаме срещу отбор, който има потенциал да победи всеки. Особено на своя стадион. Трудно се играе в Смолян. Досега показахме, че можем да се справяме успешно. Трябва да го демонстриране отново и отново. Постоянството е много важен фактор за изграждането и израстването на младите играчи. Ако искаме този процес да продължи възходящо, сме длъжни да се представим добре срещу Родопа. Винаги се борим за победа“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.