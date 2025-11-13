Патрик Бамфорд подписа с Шефилд Юнайтед

Бившият играч на Лийдс Юнайтед и на националния отбор на Англия - Патрик Бамфорд, подписа договор с клуба от втората дивизия на страната Шефилд Юнайтед, съобщи „Скай Спортс“.

32-годишният нападател парафира краткосрочен контракт до януари с „oстриетата“. Той е свободен агент, след като през август напусна „Елънд Роуд“ и прекара последните няколко месеца в тренировки с водача в класирането на Чемпиъншип - Ковънтри.

През миналия сезон той игра 17 пъти в първенството, но не успя да отбележи нито един гол по време на кампанията, с която Лийдс се завърна във Висшата лига.

Шефилд Юнайтед е в зоната на изпадащите във второто ниво на английския футбол, намирайки се на 22-rото място в класирането с 10 точки.

Бамфорд направи дебют за националната селекция на Англия на 5 септември 2021 година в световна квалификация срещу Андора (4:0), но това си остана единственото му участие за "трите лъва".

На клубно ниво той има 102 мача с 24 гола във Висшата лига за Лийдс, Кристъл Палас, Бърнли, Норич и Мидълзбро.