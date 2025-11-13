Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шефилд Юнайтед
  3. Патрик Бамфорд подписа с Шефилд Юнайтед

Патрик Бамфорд подписа с Шефилд Юнайтед

  • 13 ное 2025 | 16:09
  • 85
  • 0
Патрик Бамфорд подписа с Шефилд Юнайтед

Бившият играч на Лийдс Юнайтед и на националния отбор на Англия - Патрик Бамфорд, подписа договор с клуба от втората дивизия на страната Шефилд Юнайтед, съобщи „Скай Спортс“.

32-годишният нападател парафира краткосрочен контракт до януари с „oстриетата“. Той е свободен агент, след като през август напусна „Елънд Роуд“ и прекара последните няколко месеца в тренировки с водача в класирането на Чемпиъншип - Ковънтри.

През миналия сезон той игра 17 пъти в първенството, но не успя да отбележи нито един гол по време на кампанията, с която Лийдс се завърна във Висшата лига.

Шефилд Юнайтед е в зоната на изпадащите във второто ниво на английския футбол, намирайки се на 22-rото място в класирането с 10 точки.

Бамфорд направи дебют за националната селекция на Англия на 5 септември 2021 година в световна квалификация срещу Андора (4:0), но това си остана единственото му участие за "трите лъва".

На клубно ниво той има 102 мача с 24 гола във Висшата лига за Лийдс, Кристъл Палас, Бърнли, Норич и Мидълзбро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

  • 13 ное 2025 | 14:47
  • 469
  • 0
10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

  • 13 ное 2025 | 14:46
  • 7382
  • 1
Официално: Манчини започна ново арабско приключение

Официално: Манчини започна ново арабско приключение

  • 13 ное 2025 | 14:27
  • 732
  • 0
Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

  • 13 ное 2025 | 14:09
  • 1754
  • 0
Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

  • 13 ное 2025 | 13:07
  • 443
  • 0
Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

  • 13 ное 2025 | 13:02
  • 620
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 5981
  • 0
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 11941
  • 23
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 8622
  • 12
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 21690
  • 51
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 12514
  • 5
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3956
  • 0