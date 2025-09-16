Шефилд Юнайтед отново прибегна до услугите на Крис Уайлдър

Шефилд Юнайтед назначи Крис Уайлдър на мениджърския пост за трети път след уволнението на Рубен Селес, съобщиха от английския клуб. Селес беше уволнен в неделя, след като отборът загуби първите си пет мача от първенството през сезона, включително и поражение с 0:5 срещу Ипсуич, заемайки последно място в класирането до момента.
57-годишният Уайлдър напусна клуба през юни, след като не успя да се класира за Премиър лийг. Специалистът, който е бивш футболист на "остриетата", ръководеше тима и от 2016 до 2021 година, като спечели промоция от трета във втора дивизия. През сезон 2019/20 Шефилд Юн завърши на девето място в Премиър лийг под ръководството на Крис Уайлдър.
Специалистът се завърна на стадион "Брамал Лейн" през 2023 година след престои в Мидълзбро и Уотфорд, но не успя да задържи Юнайтед в елита.
През миналия сезон "остриетата" завършиха на трета позиция в Чемиъншип, но загубиха срещу Съндърланд на финала в плейофите за участие в Премиър лийг.