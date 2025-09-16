Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шефилд Юнайтед
  3. Шефилд Юнайтед отново прибегна до услугите на Крис Уайлдър

Шефилд Юнайтед отново прибегна до услугите на Крис Уайлдър

  • 16 сеп 2025 | 01:12
  • 189
  • 0
Шефилд Юнайтед отново прибегна до услугите на Крис Уайлдър

Шефилд Юнайтед назначи Крис Уайлдър на мениджърския пост за трети път след уволнението на Рубен Селес, съобщиха от английския клуб.  Селес беше уволнен в неделя, след като отборът загуби първите си пет мача от първенството през сезона, включително и поражение с 0:5 срещу Ипсуич, заемайки последно място в класирането до момента. 

57-годишният Уайлдър напусна клуба през юни, след като не успя да се класира за Премиър лийг. Специалистът, който е бивш футболист на "остриетата", ръководеше тима и от 2016 до 2021 година, като спечели промоция от трета във втора дивизия. През сезон 2019/20 Шефилд Юн завърши на девето място в Премиър лийг под ръководството на Крис Уайлдър.

Специалистът се завърна на стадион "Брамал Лейн" през 2023 година след престои в Мидълзбро и Уотфорд, но не успя да задържи Юнайтед в елита.

През миналия сезон "остриетата" завършиха на трета позиция в Чемиъншип, но загубиха срещу Съндърланд на финала в плейофите за участие в Премиър лийг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

Балъков и Фиго получиха най-много овации в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 22:00
  • 4225
  • 7
Кремонезе се добра до точка във Верона в дебюта на Варди

Кремонезе се добра до точка във Верона в дебюта на Варди

  • 15 сеп 2025 | 21:51
  • 1746
  • 0
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 21716
  • 38
Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

Матераци пред Sportal.bg: Стоичков е велик! Топката тежеше 10 кг, когато бих дузпата срещу Франция

  • 15 сеп 2025 | 21:46
  • 4938
  • 1
Още една ранна треньорска смяна в Бундеслигата

Още една ранна треньорска смяна в Бундеслигата

  • 15 сеп 2025 | 21:19
  • 2190
  • 0
Звездите на Португалия се надпреварваха за разговор със Стоичков

Звездите на Португалия се надпреварваха за разговор със Стоичков

  • 15 сеп 2025 | 21:32
  • 3502
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 21716
  • 38
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 98074
  • 77
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 17769
  • 35
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 28040
  • 36
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 77028
  • 118
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 18422
  • 8