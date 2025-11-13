Легендите Ернесто Хуст, Семи Шилт и Ян Сокуп водят втория SENSHI лагер с покани

Популярни
  13 ное 2025 | 16:04
Тази седмица стартира вторият специализиран SENSHI тренировъчен лагер с покани, който този път събира на едно място елитни бойци от средна и тежка категория – над 85 кг. От 12 до 15 ноември 2025 г. в SENSHI Gym – Варна три от най-големите имена в световните бойните спортове – Хуст, Шилт и Сокуп ще обучават 20 селектирани професионалисти от 10 държави в интензивна подготовка. 

Нидерландските кикбокс легенди Ернесто Хуст и Семи Шилт, заедно с чешкият боен майстор Ян Сокуп ще бъдат водещите инструктори на лагера, който ще включва осем тренировки за четири дни със спаринг сесии, насочени към развитие на бойната сила, техника и стратегическо мислене. Подборът на участниците в лагера е ограничен само до бойци с лични покани, доказали се на ринга на SENSHI и нови имена, които тепърва ще завладяват публиката.

Елитната група включва добре познати бойци като Едуард Алексанян, Карим Мабрук и Сем ван дер Ланс, които включват лагера в подготовката си за SENSHI 29. 

В края на 2025 година бойната организация подготвя и заключителното издание на международния тренировъчен лагер по бойни изкуства SENSHI. В дните от 4 до 7 декември във Варна се очакват стотици бойци, пристигащи в България, за да попият опит от световноизвестни инструктори и бойни легенди.

Кулминацията за феновете на SENSHI ще бъде на 6 декември в Двореца на културата и спорта – Варна от 19:00 часа, където ще се проведе зрелищната гала вечер SENSHI 29 с 11 впечатляващи битки и гарантирана доза адреналин. Билетите за грандиозното спортно събитие в бойните среди вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg.

Джими Ливиниус, Франческо Джая, Флорин Иваное, Лоик Нджея, Иван Бартек, Кристиян Дойчев, Костадин Кърджалийски и още известни бойци в тежките категории също се включват в лагера. Следете каналите на SENSHI в социалните мрежи Facebook, Instagram, YouTube и TikTok за повече снимки, видео и актуално съдържание от лагера на тежките машини. 

Вторият лагер с покани на веригата във Варна не само събира под един покрив световни шампиони и бъдещи звезди, но и доказва, че визията на организацията е насочена към надграждане, обмен на опит и вдъхновение между поколенията. 

