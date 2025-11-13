Популярни
  Машадо се цели в пета титла и домакинско предимство за Лагоа 2025

Машадо се цели в пета титла и домакинско предимство за Лагоа 2025

  • 13 ное 2025 | 15:55
С четири национални титли зад гърба си Мариана Машадо се отправя към Лагоа за португалския шампионат по крос-кънтри през следващия уикенд (22-23) в отлично настроение.

"Това е още един шампионат, който искам да спечеля“, заяви тя пред уебсайта на португалската атлетическа федерация. "Няма никакво напрежение; напрежението е това, което сама си оказвам. Но то е здравословно – от онзи тип, който те тласка към победа.“

Поглед към европейски успех Родената в Брага атлетка пристига в Лагоа с мисъл не само за националната титла. Състезанието ще бъде и тестово събитие на същото трасе, което ще приеме европейския шампионат по крос-кънтри три седмици по-късно.

25-годишната състезателка има сериозни успехи в надпреварата, като е печелила бронзов медал в категория до 23 години (Дъблин 2021) и бронз при девойките до 20 години (Лисабон 2019). При жените тя също е била близо до подиума, завършвайки на 5-о място в Анталия 2024.

Националният шампионат предлага на Машадо и нейните съотборнички от Португалия възможност да си осигурят предимство пред потенциалните си съпернички за Лагоа 2025.

"Трасето е взискателно“, признава тя, "но е такова за всички. Трябва да знаем как да се възползваме от това – не само като се състезаваме на националния шампионат тук, но и като провеждаме тренировъчни лагери, за да се подготвим за по-техническите аспекти.“

Машадо започна зимния си сезон окуражаващо в състезания от златния Cross Country Tour на Световната атлетика, като се класира на 2-ро място в 71º Cross Internacional Zornotza и на 7-о място в XLIII Cross Internacional de Itálica в силна международна конкуренция.

"Чувствам се готова. Подготовката върви добре“, каза тя с поглед към първото от двете важни състезания в Лагоа.

"Трябва да решим дали ще бъде по-спокойно или част от седмица с интензивни тренировки, в която ще използвам националния шампионат като подготовка за европейското първенство.“

Снимки: Gettyimages

