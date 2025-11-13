Бивш футболист на Ливърпул с над 100 мача във Висшата лига е пристигналият на проби в "Надежда"

Бившият играч на Ливърпул Джордан Айб е пристигналият футболист на проби в Локомотив (София). По-рано днес стана ясно, че английско крило е акостирало в “Надежда”, а сега се разбра, че именно 29-годишният Айб ще се опита да впечатли Станислав Генчев. Много е вероятно бившият младежки национал на Англия да остане за постоянно при “железничарите”.

Айб има 58 мача за Ливърпул, в които е вкарал 4 гола и е направил 7 асистенции. Той е играл и за Борнемут четири години, в които се отчита с 92 двубоя, 5 попадения и 9 голови паса. Статистиката на Айб във Висшата лига е 119 мача, 4 гола и 10 асистенции.

Роденият през 1995-а година футболист дебютира за червените през май 2013-та, когато в мач от 38-ия кръг на Висшата лига Ливърпул побеждава КПР с 1:0, а ключовият пас за гола е именно на младока. След Борнемут кариерата на Айб тръгва рязко надолу. Той изпада в депресия по време на Cоvid пандемията и започва да играе за Дарби Каунти. Следва трансфер в турския Аданаспор, където не записв нито един мач, а по-късно се подвизава в нискоразрядните английски Ебсфлийт, Хайс&Йидинг и Ситингбърн.

Преди година той беше предложен на ЦСКА 1948, но до договор така и не се стигна. Сега крилото отново ще има шанс да се докаже и да заиграе в България.