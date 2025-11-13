Крило от Англия пристигна на проби в Локомотив (Сф)

Английско крило е дошло на проби в Локомотив (София) и ще трябва да впечатли треньора Станислав Генчев в следващите дни, за да си спечели постоянен договор със столичните "железничари", пише "Тема Спорт". Британецът обаче няма да може да хване окото на наставника в игрова обстановка, тъй като "червено-черните" няма да имат контрола по време на паузата в efbet Лига.

44-годишният специалист предпочете да използва прекъсването за подобряване на физическата форма на тима. Генчев отново получи вот на доверие от ръководството, въпреки че в последния кръг Локомотив допусна загуба у дома с 0:1 от Ботев (Враца).

Любопитното е, че треньорът не залага на схема с типични крила, а британецът явно трябва да го впечатли и с играта си в защита. Генчев не изневерява на стила си и използва трима в отбрана, като по фланговете действат халф-бекове. В момента тези роли изпълняват Патрик-Габриел Галчев и Ангел Лясков.

В "Надежда" се надяват, че по време на паузата звездата на тима Спас Делев ще бъде възстановен. Опитният футболист страда от разтежение, което получи при загубата от Ботев (Враца). В момента в лазарета са още Анте Аралица, Симеон Славчев, Митко Митков и Диего Рапосо. Хърватският нападател със сигурност ще пропусне двубоите до края на календарната година и червено-черните се надяват, че ще бъде готов за старта на подготовката.

След паузата в шампионата Локо (София) гостува на Черно море. Двубоят на "Тича" е на 22 ноември, събота, от 14:30 часа.