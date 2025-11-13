Популярни
Крило от Англия пристигна на проби в Локомотив (Сф)
Крило от Англия пристигна на проби в Локомотив (Сф)

  • 13 ное 2025 | 09:21
  • 786
  • 3

Английско крило е дошло на проби в Локомотив (София) и ще трябва да впечатли треньора Станислав Генчев в следващите дни, за да си спечели постоянен договор със столичните "железничари", пише "Тема Спорт". Британецът обаче няма да може да хване окото на наставника в игрова обстановка, тъй като "червено-черните" няма да имат контрола по време на паузата в efbet Лига.

44-годишният специалист предпочете да използва прекъсването за подобряване на физическата форма на тима. Генчев отново получи вот на доверие от ръководството, въпреки че в последния кръг Локомотив допусна загуба у дома с 0:1 от Ботев (Враца).

Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"
Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

Любопитното е, че треньорът не залага на схема с типични крила, а британецът явно трябва да го впечатли и с играта си в защита. Генчев не изневерява на стила си и използва трима в отбрана, като по фланговете действат халф-бекове. В момента тези роли изпълняват Патрик-Габриел Галчев и Ангел Лясков.

В "Надежда" се надяват, че по време на паузата звездата на тима Спас Делев ще бъде възстановен. Опитният футболист страда от разтежение, което получи при загубата от Ботев (Враца). В момента в лазарета са още Анте Аралица, Симеон Славчев, Митко Митков и Диего Рапосо. Хърватският нападател със сигурност ще пропусне двубоите до края на календарната година и червено-черните се надяват, че ще бъде готов за старта на подготовката.

Голмайсторът на Локо (София) аут до края на годината
Голмайсторът на Локо (София) аут до края на годината

След паузата в шампионата Локо (София) гостува на Черно море. Двубоят на "Тича" е на 22 ноември, събота, от 14:30 часа.

