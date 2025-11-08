Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца), греда за гостите

Локомотив (София) и Ботев (Враца) играят при резултат 0:0 в двубой от 15-ия кръг на efbet Лига.

Двата отбора са съседи в класирането - "железничарите" заемат деветата позиция със своите 16 точки, а с две повече гостите се намират две места по-напред.

В 5-ата минута Спас Делев получи страхотно подаване зад гърба на защитата и проби в наказателното поле, но беше спрян от Евтимов. Малко след като измина четвърт час от началото на срещата Луан стреля опасно, но кълбото профуча покрай десния страничен стълб.

Постепенно врачани поизравниха играта, а в 34-тата минута бяха мнго близо до това да открият резултата. Луан сгреши при изнасянето на топката, а Даниел Генов напредна с нея, след което подаде към Гайегос. Той шутира от движение, но Любенов спаси с крак и успя да отбие кълбото в гредата.

Локомотив (София) 0:0 Ботев (Враца)



Стартови състави:

Локомотив (София): 24. Александър Любенов, 4. Садио Дембеле, 44. Божидар Кацаров, 91. Райън Бидунга, 31. Красимир Станоев, 22. Реян Даскалов, 8. Луан, 27. Патрик-Габриел Галчев, 14. Ангел Лясков, 7. Спас Делев, 10. Георги Минчев;

Ботев (Враца): 25. Димитър Евтимов, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 21. Радослав Цонев, 12. Илия Юруков, 8. Антоан Стоянов, 17. Хосе Гайегос, 14. Ромееш Ивей, 9. Даниел Генов.